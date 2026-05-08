Лидеры ЕС готовят собственную инициативу для переговоров с путиным — FT

$43.850.1251.610.22
ukenru
7 мая, 16:43 • 24144 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 47575 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 42637 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 35109 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 37799 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 29986 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 29698 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 56612 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 45371 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 29893 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3.4м/с
52%
749мм
Популярные новости
Администрация КНУ имени Шевченко отменила запрет на Telegram7 мая, 20:13 • 8478 просмотра
Армения не является союзником россии в вопросе Украины - Пашинян7 мая, 21:28 • 10095 просмотра
Танкеры ОАЭ скрытно вывозят миллионы баррелей нефти через Ормузский пролив — Reuters7 мая, 23:15 • 9228 просмотра
"Мы знаем россиян и их методы": Германия не будет эвакуировать посольство из Киева, несмотря на угрозы рф7 мая, 23:51 • 10182 просмотра
Дроны атаковали НПЗ в российском ЯрославлеVideo01:34 • 6572 просмотра
публикации
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 24129 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 47544 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 42610 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 42492 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 56598 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Антониу Кошта
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Государственная граница Украины
Иран
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 17610 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 17294 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 54223 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 24389 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 44438 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Ланцет (барражирующий боеприпас)

Лидеры ЕС готовят собственную инициативу для переговоров с путиным — FT

Киев • УНН

 • 2252 просмотра

Антониу Кошта готовит ЕС к переговорам с рф из-за разочарования действиями Дональда Трампа. Зеленский поддерживает координацию для усиления давления на москву.

Лидеры ЕС готовят собственную инициативу для переговоров с путиным — FT

Лидеры Евросоюза готовятся к потенциальным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, в Европе все больше разочаровываются переговорами по прекращению войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Financial Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что глава Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у ЕС есть потенциал для переговоров с РФ. Кроме того, по его словам, такую инициативу поддерживает Президент Украины Владимир Зеленский.

Я разговариваю с 27 национальными лидерами ЕС, чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент,

— сказал Кошта.

В то же время, по его словам, на данный момент Кремль не демонстрирует намерений участвовать в серьезных переговорах. Внутри самого Евросоюза также нет единого мнения: хотя некоторые лидеры поддерживают создание канала связи с Москвой, блок пока не определился, кто именно должен выступать от имени всех европейцев и каким должно быть конкретное предложение Путину.

В Офисе Президента Украины подтвердили обсуждение с Коштой. 

"Нам нужна большая координация на европейском уровне", – сказал неназванный украинский высокопоставленный чиновник, добавив, что это может произойти при участии одного лидера, который мог бы разговаривать с Россией от имени европейцев, чтобы усилить давление на Москву.

Контекст

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на данный момент нет смысла в новом раунде переговоров России, Украины и США, а условием для прогресса в переговорах с Украиной является вывод украинских войск из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава украинской делегации на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня проведет ряд встреч с представителями президента США.

Согласованной даты визита Виткоффа и Кушнера в Украину пока нет - Стефанишина23.04.26, 21:32 • 6342 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Антониу Кошта
Рустем Умеров
Европейский совет
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина