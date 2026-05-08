Лидеры ЕС готовят собственную инициативу для переговоров с путиным — FT

Лидеры Евросоюза готовятся к потенциальным переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, в Европе все больше разочаровываются переговорами по прекращению войны в Украине, которые возглавляет президент США Дональд Трамп. Об этом пишет Financial Times, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что глава Европейского Совета Антониу Кошта считает, что у ЕС есть потенциал для переговоров с РФ. Кроме того, по его словам, такую инициативу поддерживает Президент Украины Владимир Зеленский.

Я разговариваю с 27 национальными лидерами ЕС, чтобы найти лучший способ организоваться и определить, что нам нужно эффективно обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент, — сказал Кошта.

В то же время, по его словам, на данный момент Кремль не демонстрирует намерений участвовать в серьезных переговорах. Внутри самого Евросоюза также нет единого мнения: хотя некоторые лидеры поддерживают создание канала связи с Москвой, блок пока не определился, кто именно должен выступать от имени всех европейцев и каким должно быть конкретное предложение Путину.

В Офисе Президента Украины подтвердили обсуждение с Коштой.

"Нам нужна большая координация на европейском уровне", – сказал неназванный украинский высокопоставленный чиновник, добавив, что это может произойти при участии одного лидера, который мог бы разговаривать с Россией от имени европейцев, чтобы усилить давление на Москву.

Контекст

Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что на данный момент нет смысла в новом раунде переговоров России, Украины и США, а условием для прогресса в переговорах с Украиной является вывод украинских войск из Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что глава украинской делегации на мирных переговорах, секретарь СНБО Рустем Умеров сегодня проведет ряд встреч с представителями президента США.

