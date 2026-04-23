Согласованной даты визита Виткоффа и Кушнера в Украину пока нет - Стефанишина

Пока нет согласованной даты визита американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Украину. Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, передает УНН.

Стив Виткофф каждый раз подтверждает свое намерение прибыть в Киев, и каждый раз он планирует это сделать очень быстро после встреч, которые происходят с переговорной командой. На сегодня нет никаких согласованных дат. Во всяком случае тех, о которых бы знала я, как посол, который работает здесь - сказала Стефанишина.

По ее словам, самое важное, как было сказано в Киеве, не делать большое событие из приезда американской команды.

А второе, мы надеемся, что главное это содержание с тем, с чем могут приехать и с чем могут уехать американские переговорщики - добавила Стефанишина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не нужно преувеличивать значение возможного визита американских переговорщиков в Киев, ведь это нужно не Украине, а именно представителям США.