Украина сделает запрос на 20 миллиардов долларов на "Рамштайне" - Politico

Украина хочет получить дополнительные 20 миллиардов долларов от своих союзников, "чтобы закрепить свое временное преимущество на поле боя над россией", со ссылкой на высокопоставленного чиновника украинских сил обороны сообщает Politico, пишет УНН.

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"Все видят, что россия горит, и мы хотим, чтобы она горела еще больше, но нам нужно финансирование для этого", - сказал чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Запрос на 20 миллиардов долларов будет сделан 18 июня на следующей встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины, также известной как формат "Рамштайн", где союзники организуют финансовую и военную помощь Киеву - говорится в публикации.

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Этот вопрос, как указано, был поднят министром обороны Украины Михаилом Федоровым и другими правительственными чиновниками во время серии встреч с представителями Норвегии, Швеции, Германии и Канады, по словам людей, знакомых с переговорами.

От каждого из союзников будет предложено от 2 до 6 миллиардов долларов, чтобы достичь целевой суммы в 20 миллиардов долларов, сказал чиновник, добавив: "Это может быть помощь или кредит".

Помощь Украине должна стать ключевым вопросом на июльском саммите лидеров НАТО в Анкаре, где Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на полях мероприятия, указывает издание.

Оборонный бюджет Украины на этот год установлен на уровне 4,4 триллиона гривен (85 миллиардов евро), а 20 миллиардов долларов будут выделены дополнительно, пишет издание.

Украина, как отмечается, тратит около 40 процентов своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире.

По данным Министерства обороны Украины, страны-партнеры уже обязались предоставить 38 миллиардов долларов военной помощи на этот год. "Дополнительные 20 миллиардов долларов приблизили бы Украину к целевому показателю двусторонней помощи в объеме 60 миллиардов долларов, установленному Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте", - отмечает издание.

"Если дополнительные 20 миллиардов долларов будут получены, Украина использует эти средства на противовоздушную оборону, расширение взносов в PURL – программу под руководством НАТО, по которой союзники покупают оружие для Украины у Соединенных Штатов, а также на покупку большего количества беспилотников, боеприпасов, средств радиоэлектронной борьбы, средств дальнего радиуса действия и прямые закупки у украинских оборонных компаний", - говорится в публикации.

"Цель состоит в том, чтобы использовать средства для продолжения все более разрушительных атак Украины на россию", - указывает издание.

Высокопоставленный украинский чиновник, как сообщается, при этом "отдал должное помощи ключевых союзников, таких как Германия, Норвегия и Нидерланды, за то, что они помогли изменить динамику войны".