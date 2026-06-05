Федоров и Рютте согласовали приоритеты перед «Рамштайном» — в фокусе ракеты к Patriot и финансирование дронов
Киев • УНН
Министр обороны Федоров обсудил с Генсеком НАТО Рютте приоритеты перед Рамштайном. В фокусе ПВО, ракеты PAC-3 и совместная инициатива UNITE.
Министр обороны Украины Михаил Федоров скоординировался с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте перед следующим заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн"), о чем сообщил в пятницу в соцсетях, пишет УНН.
Усиливаем координацию с НАТО перед следующим "Рамштайном" — в фокусе ПВО, боеприпасы и украинские дроны. Провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Федоров сообщил, что с Генсеком НАТО "синхронизировали приоритеты перед очередным заседанием Контактной группы по вопросам обороны Украины". "Наша задача — чтобы каждое решение партнеров максимально соответствовало реальным потребностям фронта и усиливало Силы обороны", — добавил он.
"Отдельный фокус — противовоздушная оборона и антибаллистическая защита", — подчеркнул Федоров.
Украина, указал он, "продолжает перехватывать инициативу во всех доменах войны". "В то же время главным вызовом для защиты украинского неба остается баллистика. россия не способна достичь своих целей на поле боя, поэтому продолжает атаковать украинские города, критическую инфраструктуру и гражданских", — отметил министр обороны.
Среди ключевых приоритетов сотрудничества по итогам переговоров с Рютте Федоров назвал:
- взносы партнеров в программу PURL;
- поставки ракет PAC-3 (ракета-перехватчик для Patriot) через механизм JUMPSTART для усиления антибаллистических возможностей;
- снаряды повышенной дальности в рамках Чешской инициативы;
- финансирование производства украинских дронов.
Отдельно, по его словам, "обсудили развитие win-win сотрудничества между Украиной и НАТО". "Работаем над запуском инициативы UNITE — Brave NATO, которая поможет масштабировать совместные оборонные проекты и технологические решения", — сообщил министр.
Он поблагодарил Марка Рютте за "координацию усилий союзников для подготовки максимально эффективного заседания в формате "Рамштайн"".
"Работаем над решениями, которые усиливают Украину и укрепляют безопасность союзников", — подчеркнул Федоров.
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