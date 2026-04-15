Подтверждено решение о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров - Зеленский о результатах "Рамштайна"

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Пять стран подтвердили взносы в программу PURL для ВСУ. Норвегия выделяет более 500 миллионов долларов на дроны, а Нидерланды 200 миллионов евро.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра обороны Украины Михаила Федорова о результатах новой встречи в формате "Рамштайн" - подтверждено решение о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров, передает УНН.

Есть важные результаты новой встречи в формате "Рамштайн" – именно то, о чем мы договариваемся с лидерами, сейчас реализуется. Только что был доклад министра обороны Украины Михаила Федорова

- сообщил Зеленский.

По его словам, партнеры на "Рамштайне" отметили сильные позиции Украины на поле боя. Есть и четкое понимание наших потребностей в ПВО и в совместном производстве оружия. Главное, чтобы каждое обязательство, о котором объявляется, полноценно и своевременно выполнялось. Когда обеспечение защиты Украины достаточное, у россии нет возможности реально достичь своих оккупационных целей.

Федоров на "Рамштайне" назвал три домена украинской стратегии и озвучил потери врага на квадратный километр15.04.26, 16:42 • 2048 просмотров

Подтверждено решение о новых взносах в программу PURL от пяти партнеров. Спасибо Германии за продолжение нашей работы по ПВО и возможностям украинских дипстрайков. Спасибо Британии за продолжение работы по поставке необходимых дронов, и важно, чтобы мы и дальше развивали совместные возможности. Норвегия – более 500 миллионов долларов на обеспечение бригад дронами, а также 150 миллионов долларов на усиление нашей логистики. Нидерланды – более 200 миллионов евро на беспилотники. Спасибо. Благодарен Испании за ощутимую готовность работать в рамках европейской программы SAFE, которая позволит масштабировать наши совместные оборонные возможности. Благодарен Канаде за очередное усиление определенных оборонных направлений. Бельгия направит дополнительные средства на поставку снарядов и усиление нашей ПВО. Спасибо. Благодарен Литве и Эстонии за взносы в программу PURL

- сообщил Зеленский.

Глава государства добавил, что партнеров продолжают информировать об актуальных потребностях нашей защиты и возможностях давления на россию ради мира.

