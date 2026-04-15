Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров
Новые детали в деле Надежды Викарий, которая утверждает, что ее насиловали старшие братья - что говорит полиция
Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денег
Популярные новости
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право15 апреля, 07:41 • 30555 просмотра
"Одна из вещей, которой я больше всего горжусь" - Вэнс о заявлении Европе о прекращении покупки и отправки оружия Украине со стороны США15 апреля, 08:06 • 19654 просмотра
Трамп назвал Мадьяра "хорошим человеком" после поражения Орбана15 апреля, 10:03 • 9760 просмотра
ГУР рассекретило структуру холдинга "Швабе" и его зарубежные активы, всего - 48 предприятий12:18 • 10167 просмотра
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 17913 просмотра
публикации
Пациенты против системы: почему люди боятся судиться с частными клиниками12:18 • 18035 просмотра
Наследство после смерти мужа или жены – кто и на что имеет право15 апреля, 07:41 • 30684 просмотра
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Эксклюзив
15 апреля, 06:47 • 34154 просмотра
Что приготовить из продуктов, оставшихся после Пасхи – топ-7 простых и вкусных идейPhoto14 апреля, 16:30 • 31891 просмотра
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денегPhoto14 апреля, 12:03 • 64805 просмотра
Актуальные люди
Михаил Федоров
Марк Рютте
Дональд Трамп
Джон Хили
Борис Писториус
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Иран
Китай
Реклама
УНН Lite
Клипы с YouTube и пустая сцена - как Джастин Бибер покорил Coachella и интернетVideo14 апреля, 14:47 • 20919 просмотра
Золотые часы неизвестного героя во время катастрофы "Титаника" выставили на аукцион14 апреля, 10:19 • 29627 просмотра
У аистов Грицика и Одарки появилось первое яйцо в гнездеVideo14 апреля, 07:44 • 37217 просмотра
Lionsgate показал первый трейлер нового фильма из франшизы "Голодные игры"Video13 апреля, 14:56 • 31666 просмотра
В китайском кафе ввели "правила входа", запретив мусорить, выбрасывать черные чулки и красть черепахPhoto11 апреля, 20:00 • 40785 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Бильд
MIM-104 Patriot
Financial Times

Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров

Киев • УНН

 • 1706 просмотра

Министр обороны анонсировал заседание Рамштайн в июне и закрытую встречу заместителей министров. Стороны обсудят механизм PURL и графики поставок.

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должна состояться в июне. Кроме того, Украина хочет через месяц провести закрытую встречу между заместителями министров, чтобы обсудить механизм PURL. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время пресс-конференции, передает УНН

Мы будем готовиться к следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в июне. У нас много домашней работы, которую нам нужно сделать 

- сказал Федоров. 

Он также отметил, что Украина подготовилась к тому, чтобы показать партнерам структуру PURL, чтобы "все поняли, что это высокий приоритет для Украины, и что там нет чего-то, что не попадает в приоритет". 

Мы видим сейчас разницу между первым заседанием в этом, и вот вторым, которое я посещаю, что мы на одной странице уже. Все понимают приоритеты, все понимают, как это влияет на фронт. Эта синхронизация происходит. Мы поставили определенные цели перед "Рамштайном", который будет в июне. Мы хотим через месяц провести закрытую встречу между заместителями министров, чтобы пройтись по всем данным, по всем графикам поставок, ответить на все вопросы. И качественно подготовить следующее заседание группы в июне 

- сказал Федоров. 

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к министрам обороны во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", отметив, что украинский подход к войне базируется на трех доменах - воздух, земля и экономика. Министр также рассказал, что Россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области - в среднем 428. 

Павел Башинский

