Следующая встреча в формате "Рамштайн" должна состояться в июне - Федоров

Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должна состояться в июне. Кроме того, Украина хочет через месяц провести закрытую встречу между заместителями министров, чтобы обсудить механизм PURL. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров во время пресс-конференции, передает УНН.

Мы будем готовиться к следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится в июне. У нас много домашней работы, которую нам нужно сделать - сказал Федоров.

Он также отметил, что Украина подготовилась к тому, чтобы показать партнерам структуру PURL, чтобы "все поняли, что это высокий приоритет для Украины, и что там нет чего-то, что не попадает в приоритет".

Мы видим сейчас разницу между первым заседанием в этом, и вот вторым, которое я посещаю, что мы на одной странице уже. Все понимают приоритеты, все понимают, как это влияет на фронт. Эта синхронизация происходит. Мы поставили определенные цели перед "Рамштайном", который будет в июне. Мы хотим через месяц провести закрытую встречу между заместителями министров, чтобы пройтись по всем данным, по всем графикам поставок, ответить на все вопросы. И качественно подготовить следующее заседание группы в июне - сказал Федоров.

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к министрам обороны во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", отметив, что украинский подход к войне базируется на трех доменах - воздух, земля и экономика. Министр также рассказал, что Россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области - в среднем 428.