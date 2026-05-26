Верховный лидер Ирана заявил, что у США больше не будет "безопасного убежища" в Персидском заливе

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что страны Персидского залива больше не будут "щитом" для американских военных баз, а у США больше не будет "безопасного убежища" в регионе, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.

Детали

"Время не поворачивает вспять, и страны и территории региона больше не будут служить щитом для американских баз. У Америки больше не будет безопасного убежища для зла или для создания военных баз в регионе", – сказал Хаменеи.

Хаменеи сделал эти комментарии в своем Telegram-канале во вторник. Заявление прозвучало на фоне обсуждения Тегераном и Вашингтоном рамочных условий для прекращения трехмесячной войны.

Верховный лидер Ирана вступил в должность в марте после того, как его отец, аятолла Али Хаменеи, погиб в результате авиаударов США и Израиля. Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике.

Рубио заявил, что сделка с Ираном может занять несколько дней на фоне новых ударов США