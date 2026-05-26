Верховный лидер Ирана заявил, что у США больше не будет "безопасного убежища" в Персидском заливе
Киев • УНН
Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил о потере США безопасных убежищ в регионе. Страны Персидского залива больше не будут щитом для баз.
Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что страны Персидского залива больше не будут "щитом" для американских военных баз, а у США больше не будет "безопасного убежища" в регионе, сообщает Al Jazeera, пишет УНН.
Детали
"Время не поворачивает вспять, и страны и территории региона больше не будут служить щитом для американских баз. У Америки больше не будет безопасного убежища для зла или для создания военных баз в регионе", – сказал Хаменеи.
Хаменеи сделал эти комментарии в своем Telegram-канале во вторник. Заявление прозвучало на фоне обсуждения Тегераном и Вашингтоном рамочных условий для прекращения трехмесячной войны.
Верховный лидер Ирана вступил в должность в марте после того, как его отец, аятолла Али Хаменеи, погиб в результате авиаударов США и Израиля. Моджтаба Хаменеи до сих пор не появлялся на публике.
Рубио заявил, что сделка с Ираном может занять несколько дней на фоне новых ударов США26.05.26, 09:19 • 2022 просмотра