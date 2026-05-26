Рубио заявил, что сделка с Ираном может занять несколько дней на фоне новых ударов США

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, что переговоры по соглашению с Ираном могут "занять несколько дней", что разрушает надежды на быстрое завершение конфликта через день после того, как американские войска нанесли то, что Вашингтон назвал оборонительными ударами на юге Ирана, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Описывая удары по целям, включая суда, которые пытались установить мины, и места запуска ракет, Рубио сказал, что Ормузский пролив должен быть открыт "так или иначе".

"Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, поэтому они должны быть открыты", – сказал Рубио журналистам в своем самолете в индийском Джайпуре.

Несмотря на прекращение огня, действующее с начала апреля, Центральное командование США (CENTCOM) заявило в понедельник, что нанесло новые удары, направленные "на защиту наших войск от угроз, исходящих со стороны иранских сил".

Иран заявил в понедельник, что сбил "вражеский" малозаметный беспилотник, используя новую систему противовоздушной обороны, сообщают иранские новостные агентства, не уточняя, откуда он взялся.

Атаки США произошли в то время, когда главный переговорщик Ирана и министр иностранных дел страны находились в Дохе для переговоров с премьер-министром Катара относительно потенциального соглашения с США, чтобы прекратить трехмесячную войну, сообщил чиновник, проинформированный о визите.

Рубио ранее заявил журналистам в Нью-Дели, что США дадут дипломатии все шансы на успех, прежде чем рассматривать вопрос о том, стоит ли иметь дело с Ираном "другим способом".

Он сказал, что на столе есть "довольно основательная вещь", имея в виду переговоры по возобновлению работы пролива и "очень реальные, значительные, ограниченные во времени переговоры по ядерному вопросу".

В длинном посте в Truth Social в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут "прекрасно", но предупредил о новых атаках, если они потерпят неудачу. "Это будет либо Большая сделка для всех, либо вообще никакой сделки", – написал он.

Еще одним свидетельством напряженности в регионе, пишет издание, стало то, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в понедельник, что Израиль усилит удары по поддерживаемому Ираном ополчению "Хезболлы" в Ливане.

Вскоре после этого израильские военные заявили, что атакуют инфраструктуру "Хезболлы" в восточной долине Бекаа в Ливане и в других районах.

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня в середине апреля, но Израиль продолжает авиаудары, которые, по его словам, являются актами самообороны против "Хезболлы", которая не была стороной перемирия.

Переговоры в Дохе

Чиновник, проинформированный о визите иранцев в Доху, сообщил Reuters, что обсуждения были сосредоточены на Ормузском проливе и запасах высокообогащенного урана Ирана, в то время как глава центрального банка Ирана присутствовал, чтобы обсудить потенциальное высвобождение замороженных иранских средств в рамках окончательного соглашения.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи ранее заявил, что ядерные вопросы будут обсуждаться только после согласования рамочного соглашения.

Трамп заявил, что его главная цель в войне - предотвратить разработку Ираном ядерного оружия из его высокообогащенного урана. Тегеран последовательно отрицает наличие планов на этот счет.

Багаи заявил, что потенциальное соглашение с Ираном не содержит конкретных деталей относительно управления Ормузским проливом, через который обычно проходит около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа.

Иран не будет взимать плату за проход судов, но, по его словам, будет взиматься плата за такие услуги, как навигация и меры по защите окружающей среды, согласно протоколу, который должен быть согласован с Оманом, расположенным на противоположном берегу водного пути.

Ссылаясь на дипломатический источник на Ближнем Востоке, японская газета Nikkei сообщила, что США и Иран обсуждают план открытия пролива примерно через 30 дней после достижения соглашения о прекращении военных действий.

С момента нанесения ударов США и Израилем по Ирану 28 февраля, лишь несколько десятков судов проходят через Ормузский пролив, по сравнению со 125-140 судами ежедневно ранее.

Противостояние вызвало резкий рост цен на нефть и повышение стоимости топлива, удобрений и продуктов питания.

