Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана должен быть уничтожен на месте или передан США
Киев • УНН
Трамп требует передать обогащенный уран Ирана в США или уничтожить его под наблюдением. Процедура должна проходить под контролем Комиссии по атомной энергии.
Президент США Дональд Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана должен быть либо немедленно передан Соединенным Штатам для последующего уничтожения, либо ликвидирован непосредственно на территории Ирана под международным контролем. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, речь идет о полном уничтожении запасов обогащенного урана, который он назвал "ядерной пылью". Политик отметил, что процесс может пройти "в координации и взаимодействии с Исламской Республикой Иран" или в другом согласованном месте.
Обогащенный уран ("ядерная пыль!") будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его вывезли и уничтожили, либо, что предпочтительнее, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран – уничтожен на месте или в другом приемлемом месте
Он также подчеркнул, что за процедурой должны наблюдать представители Комиссии по атомной энергии или аналогичного органа.
