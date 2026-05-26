Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана должен быть уничтожен на месте или передан США

25 мая, 17:02 • 16559 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 20217 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 29448 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Эксклюзив
25 мая, 15:32 • 26064 просмотра
Беременность во время войны: как стресс и нагрузки влияют на организм женщины
Эксклюзив
25 мая, 15:14 • 24464 просмотра
Как не навредить домашним животным во время генеральной уборки
Эксклюзив
25 мая, 14:07 • 22413 просмотра
Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 34820 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
25 мая, 10:09 • 18010 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
25 мая, 09:51 • 37105 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
25 мая, 08:48 • 21421 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
лавров по телефону сообщил Рубио, что рф переходит к "системным ударам" по Киеву25 мая, 18:21 • 7948 просмотра
"Мы это уже проходили" - Сибига об угрозах РФ ударами по Киеву25 мая, 18:32 • 3080 просмотра
"ЕС никуда не уходит, мы остаемся в Киеве" - посол Матернова ответила на угрозы рф25 мая, 18:56 • 3224 просмотра
Спикер МИД Украины отреагировал на новые угрозы РФ атаковать Киев25 мая, 20:20 • 5794 просмотра
Украинские дроны начали бить по ключевой логистике рф на пути в КрымVideo25 мая, 20:40 • 8984 просмотра
Завершение учебного года: что нужно знать родителям и ученикам25 мая, 15:30 • 22355 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 34820 просмотра
Украине нужен сильный ОПК, поэтому спецрежим Defence City требует изменений25 мая, 12:39 • 34661 просмотра
Триумф духа на паркете: ветераны на протезах поразили украинцев танцем, возвращающим к жизниPhoto25 мая, 12:30 • 34206 просмотра
Почему врачи Odrex боятся момента, когда в деле о смерти Кивана заговорит медицинский эксперт?25 мая, 10:03 • 45463 просмотра
Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана должен быть уничтожен на месте или передан США

Киев • УНН

 • 1762 просмотра

Трамп требует передать обогащенный уран Ирана в США или уничтожить его под наблюдением. Процедура должна проходить под контролем Комиссии по атомной энергии.

Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана должен быть уничтожен на месте или передан США

Президент США Дональд Трамп заявил, что обогащенный уран Ирана должен быть либо немедленно передан Соединенным Штатам для последующего уничтожения, либо ликвидирован непосредственно на территории Ирана под международным контролем. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает УНН.

Детали

По словам Трампа, речь идет о полном уничтожении запасов обогащенного урана, который он назвал "ядерной пылью". Политик отметил, что процесс может пройти "в координации и взаимодействии с Исламской Республикой Иран" или в другом согласованном месте.

Обогащенный уран ("ядерная пыль!") будет либо немедленно передан Соединенным Штатам, чтобы его вывезли и уничтожили, либо, что предпочтительнее, во взаимодействии и координации с Исламской Республикой Иран – уничтожен на месте или в другом приемлемом месте

– написал Трамп.

США и Израиль нанесли удары по иранским судам в Ормузском проливе26.05.26, 02:48 • 1694 просмотра

Он также подчеркнул, что за процедурой должны наблюдать представители Комиссии по атомной энергии или аналогичного органа.

Благодарю за внимание к этому вопросу!

– добавил президент США.

Иран согласился утилизировать высокообогащенный уран в рамках переговоров с США25.05.26, 03:37 • 14781 просмотр

Степан Гафтко

