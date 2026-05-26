Иран может открыть Ормузский пролив через 30 дней после мирного соглашения с США

США и Иран обсуждают план открытия Ормузского пролива примерно через 30 дней после достижения соглашения о прекращении боевых действий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию Nikkei и дипломатический источник на Ближнем Востоке, пишет УНН.

Детали

По данным издания, в течение этого периода Иран продолжит разминирование пролива, после чего суда всех стран смогут благополучно проходить по маршруту без транзитных сборов со стороны Тегерана. Также сообщается, что режим прекращения огня, согласованный в начале апреля, планируют продлить еще на 60 дней.

Во время двухмесячной паузы стороны должны провести переговоры по иранской ядерной программе. Ормузский пролив является одним из ключевых маршрутов мирового экспорта нефти и газа, поэтому его возможное открытие внимательно отслеживают глобальные рынки.

Переговоры с Ираном продвигаются отлично — Трамп