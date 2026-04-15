Euractiv: ЕС требует от G7 ускорить выдачу кредита ERA для Украины - Япония, Британия и США еще не выплатили свои доли
13-й блэкаут на ЗАЭС – эксперт объяснил, в чем угроза и назвал главные риски для безопасности станции
Мадьяр прогнозирует, что еще Орбан снимет вето с 90 млрд евро ЕС для Украины, но есть нюанс
Профсоюзы настаивают на учете позиции работников в новом Трудовом кодексе - глава ФПУ Бызов
Как выбрать школу для ребенка и не ошибиться - советы психолога
Трамп объявил о завершении войны с Ираном - Fox News
Украина пока не получила подтверждения относительно конкретной даты приезда американской делегации
ТОП финансовых ошибок украинцев, из-за которых постоянно не хватает денег
Необходимо снизить "порог входа" в Defence City, чтобы спецрежим дал ожидаемые результаты - Гетманцев
Посевную уже начали аграрии всех областей - что сеют и какие регионы в лидерах
Федоров на "Рамштайне" назвал три домена украинской стратегии и озвучил потери врага на квадратный километр

Министр обороны Украины назвал три домена украинской стратегии и озвучил потери врага. По словам Федорова, россия теряет до 428 военных на квадратный километр Донетчины.

Федоров на "Рамштайне" назвал три домена украинской стратегии и озвучил потери врага на квадратный километр

Министр обороны Украины Михаил Федоров обратился к министрам обороны во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", отметив, что украинский подход к войне базируется на трех доменах - воздух, земля и экономика. Министр также рассказал, что россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области - в среднем 428. Об этом Федоров написал в Telegram, передает УНН

Начинаем заседание "Рамштайна". Обратился к министрам обороны, партнерам, коллегам и представителям медиа. Украина стремится к миру. Наши дипломатические усилия продолжаются ежедневно. Но дипломатия работает тогда, когда Украина сильна на поле боя и когда способность россии продолжать войну существенно уменьшается. Наш подход к войне базируется на трех доменах - воздух, земля и экономика. И он уже дает результат 

- написал Федоров. 

Он отметил, что этой зимой враг выпустил по Украине 462 баллистические ракеты, почти 600 крылатых ракет и 27 тысяч дронов типа Shahed. 

Цель - разрушить энергосистему и оставить людей без света. Украина выстояла. Мы усилили противовоздушную оборону. Уровень перехвата крылатых ракет достиг почти 80%, а дронов - до 90% 

- добавил Федоров. 

Также он подчеркнул, что Силы обороны на поле боя не только удерживают позиции, но и наращивают давление. 

Потери россии достигли уровня, превышающего темпы ее мобилизации. Мы делаем каждый метр украинской земли чрезвычайно дорогим для врага. Сегодня россия теряет 254 военных на каждый квадратный километр, а в Донецкой области - в среднем 428. Параллельно усиливаем давление на экономику россии, в частности в энергетическом секторе. Нарушаем логистику, увеличиваем расходы и уменьшаем ресурсы для финансирования войны. Наши приоритеты неизменны: противовоздушная оборона, масштабирование украинских дронов и ракет, а также обеспечение дальнобойными артиллерийскими боеприпасами. Сегодня представим новые инициативы для укрепления сотрудничества. Это настоящие win-win партнерства 

- добавил министр. 

Напомним 

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел четырехстороннюю встречу с генсеком НАТО Марком Рютте, а также британским и немецким министрами обороны Джоном Хили и Борисом Писториусом. 

