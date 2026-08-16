Страны Персидского залива недовольны хаотичной политикой Трампа в отношении Ирана — WP

$44.7051.55
ukenru
02:02 • 13303 просмотра
Ночная атака на Кривой Рог: один человек погиб, шестеро ранены
00:21 • 16971 просмотра
Киев атакован баллистическими ракетами, в Оболонском районе возгорание нежилого помещения
23:46 • 14662 просмотра
Враг ночью атаковал Кривой Рог: горят два промышленных предприятия
15 августа, 16:37 • 36238 просмотра
Зеленский подписал указ о создании статуса национальных святынь украинского народа
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 65722 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 12:05 • 44601 просмотра
Укусила пчела: как отличить обычный отёк от аллергической реакции и когда нужна помощь
15 августа, 10:55 • 42278 просмотра
Европа работает над собственным форматом переговоров о мире в Украине на фоне опасений из-за Трампа - NYT
15 августа, 10:00 • 37447 просмотра
В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по ПуховкеPhoto
15 августа, 09:31 • 53283 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение
15 августа, 08:52 • 24115 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+18°
0м/с
74%
748мм
Популярные новости
Польша создаст крупнейший в Европе центр обслуживания ударных Apache15 августа, 18:50 • 4914 просмотра
Украденную в 2018 году гравюру Пикассо случайно нашли в пустой квартире15 августа, 19:51 • 6128 просмотра
Производство реактивных «шахедов» в рф превысило выпуск обычных «Гераней-2» — МилитарныйPhoto15 августа, 20:18 • 5736 просмотра
Экономист госбанка рф признал поражение России в войне на истощение с Западом15 августа, 21:32 • 3266 просмотра
Украинские военные назвали лучший дрон для сбития реактивных «шахедов»00:58 • 3454 просмотра
публикации
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 65718 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 53283 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 49225 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 53483 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 56928 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Иван Федоров
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Днепропетровская область
Саудовская Аравия
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 36355 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 73714 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 69486 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 86510 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 80233 просмотра
Актуальное
The Washington Post
Беспилотный летательный аппарат
Boeing AH-64 Apache
Хранитель
ATACMS

Страны Персидского залива недовольны хаотичной политикой Трампа в отношении Ирана — WP

Киев • УНН

 • 708 просмотра

Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Кувейт и Бахрейн возмущены отсутствием стратегии США в отношении Ирана и непоследовательностью Трампа. Некоторые государства сомневаются в целесообразности размещения американских военных баз.

Страны Персидского залива недовольны хаотичной политикой Трампа в отношении Ирана — WP

Страны Персидского залива выражают растущее недовольство Вашингтоном из-за отсутствия четкой стратегии в отношении Ирана, непоследовательности действий президента США Дональда Трампа и неспособности достичь мира после почти шести месяцев военного конфликта. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных арабских и западных чиновников, бывшего американского дипломата и аналитиков, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна единодушны в своем возмущении действиями администрации США. Чиновники отмечают, что гнев в адрес Вашингтона достиг самого высокого уровня со времени совместных ударов США и Израиля по территории Ирана в феврале.

Даже до всех этих споров с Трампом не было четкой стратегии

- отметил один из собеседников издания.

Авторы указывают, что в регионе обеспокоены регулярными угрозами Трампа в адрес Тегерана, от которых он впоследствии отказывается, ссылаясь на якобы прогресс в переговорах. Аналитики описывают политику главы Белого дома в отношении Ирана как "хаотичную" и "непредсказуемую". В частности, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в Заливе назвали "насмешкой".

"Из-за этого некоторые государства начали ставить под сомнение целесообразность дальнейшего размещения американских военных баз на своей территории, в частности в Катаре и Бахрейне", - резюмирует СМИ.

Напомним

Ормузский пролив "находится под контролем и управлением Ирана", заявил в четверг руководитель иранского военизированного подразделения «Басидж» Хоссейн Таиб.

Иран призвал Трампа «признать поражение» и отказался открывать Ормузский пролив15.08.26, 22:20 • 2664 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
The Washington Post
Дональд Трамп
Тегеран
Саудовская Аравия
Катар
Кувейт
Бахрейн
Объединенные Арабские Эмираты
Соединённые Штаты
Иран