Страны Персидского залива недовольны хаотичной политикой Трампа в отношении Ирана — WP

Страны Персидского залива выражают растущее недовольство Вашингтоном из-за отсутствия четкой стратегии в отношении Ирана, непоследовательности действий президента США Дональда Трампа и неспособности достичь мира после почти шести месяцев военного конфликта. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на неназванных арабских и западных чиновников, бывшего американского дипломата и аналитиков, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что правительства Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта и Бахрейна единодушны в своем возмущении действиями администрации США. Чиновники отмечают, что гнев в адрес Вашингтона достиг самого высокого уровня со времени совместных ударов США и Израиля по территории Ирана в феврале.

Даже до всех этих споров с Трампом не было четкой стратегии - отметил один из собеседников издания.

Авторы указывают, что в регионе обеспокоены регулярными угрозами Трампа в адрес Тегерана, от которых он впоследствии отказывается, ссылаясь на якобы прогресс в переговорах. Аналитики описывают политику главы Белого дома в отношении Ирана как "хаотичную" и "непредсказуемую". В частности, меморандум о взаимопонимании между США и Ираном в Заливе назвали "насмешкой".

"Из-за этого некоторые государства начали ставить под сомнение целесообразность дальнейшего размещения американских военных баз на своей территории, в частности в Катаре и Бахрейне", - резюмирует СМИ.

Напомним

Ормузский пролив "находится под контролем и управлением Ирана", заявил в четверг руководитель иранского военизированного подразделения «Басидж» Хоссейн Таиб.

Иран призвал Трампа «признать поражение» и отказался открывать Ормузский пролив