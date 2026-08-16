Країни Перської затоки незадоволені хаотичною політикою Трампа щодо Ірану - WP
Київ • УНН
Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Кувейт і Бахрейн обурені відсутністю стратегії США щодо Ірану та непослідовністю Трампа. Деякі держави сумніваються в доцільності розміщення американських військових баз.
Країни Перської затоки висловлюють зростаюче невдоволення Вашингтоном через відсутність чіткої стратегії щодо Ірану, непослідовність дій президента США Дональда Трампа та неспроможність досягти миру після майже шести місяців військового конфлікту. Про це пише The Washington Post із посиланням на неназваних арабських та західних посадовців, колишнього американського дипломата та аналітиків, інформує УНН.
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Зазначається, що уряди Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Кувейту та Бахрейну одностайні у своєму обуренні діями адміністрації США. Посадовці зазначають, що гнів на адресу Вашингтона досяг найвищого рівня з часу спільних ударів США та Ізраїлю по території Ірану в лютому.
Навіть до всіх цих суперечок з Трампом не було чіткої стратегії
Автори вказують, що в регіоні занепокоєні регулярними погрозами Трампа на адресу Тегерана, від яких він згодом відмовляється, посилаючись на нібито прогрес у переговорах. Аналітики описують політику глави Білого дому щодо Ірану як "хаотичну" та "непередбачувану". Зокрема, меморандум про взаєморозуміння між США та Іраном у Затоці назвали "насмішкою".
"Через це деякі держави почали ставити під сумнів доцільність подальшого розміщення американських військових баз на своїй території, зокрема в Катарі та Бахрейні", - резюмує ЗМІ.
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