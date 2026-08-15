Польша создаст крупнейший в Европе центр обслуживания ударных Apache
Киев • УНН
Польша подписала соглашение с Boeing о создании одного из крупнейших в Европе центров обслуживания ударных вертолётов AH-64E Apache. Страна приобрела 96 таких машин за $10 млрд, первые поступят в 2028 году.
Польша разворачивает масштабную инфраструктуру для обслуживания американских ударных вертолётов AH-64E Apache, которые страна закупила у США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Польша приобрела 96 AH-64E Apache Guardian примерно за 10 млрд долларов. После получения всех машин она будет иметь второй по численности парк Apache в мире после США.
Вместе с Boeing польские предприятия WZL-1 и WCBKT подписали соглашение о промышленном сотрудничестве. В рамках договорённостей в Польше создадут один из крупнейших в Европе центров технического обслуживания Apache. Он будет заниматься ремонтом, капитальным ремонтом и обслуживанием вертолётов и их отдельных компонентов.
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Первые закупленные Польшей Apache должны поступить в 2028 году. До этого польские военные будут использовать 8 арендованных AH-64D для подготовки пилотов и наземного персонала.
Новый сервисный центр будет иметь стратегическое значение и для региона, поскольку будет расположен вблизи Украины и потенциально может стать частью более широкой инфраструктуры обслуживания американских вертолётов в Центральной Европе.
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