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Boeing AH-64 Apache
Техника
Отопление
Хранитель
ATACMS

Польша создаст крупнейший в Европе центр обслуживания ударных Apache

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Польша подписала соглашение с Boeing о создании одного из крупнейших в Европе центров обслуживания ударных вертолётов AH-64E Apache. Страна приобрела 96 таких машин за $10 млрд, первые поступят в 2028 году.

Польша создаст крупнейший в Европе центр обслуживания ударных Apache

Польша разворачивает масштабную инфраструктуру для обслуживания американских ударных вертолётов AH-64E Apache, которые страна закупила у США. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Польша приобрела 96 AH-64E Apache Guardian примерно за 10 млрд долларов. После получения всех машин она будет иметь второй по численности парк Apache в мире после США.

Вместе с Boeing польские предприятия WZL-1 и WCBKT подписали соглашение о промышленном сотрудничестве. В рамках договорённостей в Польше создадут один из крупнейших в Европе центров технического обслуживания Apache. Он будет заниматься ремонтом, капитальным ремонтом и обслуживанием вертолётов и их отдельных компонентов.

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Первые закупленные Польшей Apache должны поступить в 2028 году. До этого польские военные будут использовать 8 арендованных AH-64D для подготовки пилотов и наземного персонала.

Новый сервисный центр будет иметь стратегическое значение и для региона, поскольку будет расположен вблизи Украины и потенциально может стать частью более широкой инфраструктуры обслуживания американских вертолётов в Центральной Европе.

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Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
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Польша