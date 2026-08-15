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Польща створить найбільший у Європі центр обслуговування ударних Apache

Київ • УНН

 • 10127 перегляди

Польща підписала угоду з Boeing про створення одного з найбільших у Європі центрів обслуговування ударних вертольотів AH-64E Apache. Країна придбала 96 таких машин за $10 млрд, перші надійдуть у 2028 році.

Польща створить найбільший у Європі центр обслуговування ударних Apache

Польща розбудовує масштабну інфраструктуру для обслуговування американських ударних вертольотів AH-64E Apache, які країна закупила у США. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Польща придбала 96 AH-64E Apache Guardian за близько $10 млрд. Після отримання всіх машин вона матиме другий за чисельністю парк Apache у світі після США.

Разом із Boeing польські підприємства WZL-1 та WCBKT підписали угоду про промислове співробітництво. У межах домовленостей у Польщі створять один із найбільших у Європі центрів технічного обслуговування Apache. Він займатиметься ремонтом, капітальним ремонтом та обслуговуванням вертольотів і їхніх окремих компонентів.

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Перші закуплені Польщею Apache мають надійти у 2028 році. До цього польські військові використовуватимуть 8 орендованих AH-64D для підготовки пілотів і наземного персоналу.

Новий сервісний центр матиме стратегічне значення і для регіону, оскільки розташовуватиметься поблизу України та потенційно може стати частиною ширшої інфраструктури обслуговування американських вертольотів у Центральній Європі.

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Степан Гафтко

СвітТехнології
AH-64 Apache
Boeing
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща