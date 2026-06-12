В Минздраве объяснили украинцам, как можно сдать кровь и стать донором

Донорская кровь остается одним из важнейших ресурсов для системы здравоохранения. Она необходима пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, пациентам во время сложных операций, людям с онкологическими заболеваниями и военным, получившим ранения.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают: стать донором может большинство здоровых взрослых людей, если у них нет противопоказаний для сдачи крови.

УНН рассказывает, кто может сдавать кровь в Украине, как подготовиться к донации и куда обращаться.

Кто может быть донором крови в Украине

Донором крови и ее компонентов может быть любое дееспособное лицо, прошедшее медицинское обследование и не имеющее противопоказаний к донорству. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев или лиц без гражданства, имеющих вид на постоянное жительство в Украине.

Перед каждой донацией потенциальный донор проходит собеседование и медицинский осмотр. Врач оценивает общее состояние здоровья, измеряет артериальное давление, температуру тела, пульс и проверяет другие показатели, которые могут повлиять на безопасность процедуры для донора и будущего реципиента.

Требования к донору крови в Украине

Донация — это ответственная процедура. Сдать кровь может здоровый человек. То есть такой, который не болеет хроническими недугами, не принимает пожизненно лекарства и не стоит на медицинском учете из-за тех или иных заболеваний.

Какими должны быть возраст и вес, чтобы сдать кровь

Одно из основных условий для донорства — достижение совершеннолетия. Донором может стать человек в возрасте от 18 лет. Также правила устанавливают минимальный вес тела. Донор должен весить не менее 50 килограммов. Если масса тела ниже, забор стандартного объема крови может быть опасным для здоровья человека.

Специалисты подчеркивают, что брать кровь можно только при условии, если это не нанесет вреда здоровью донора. Именно поэтому окончательное решение о допуске к донации принимает медицинский работник после обследования кандидата.

Какими состояние здоровья и анализы должны быть у донора крови

Перед сдачей крови каждый донор проходит обязательное медицинское обследование. В частности, у человека проверяют уровень гемоглобина, общее состояние здоровья и наличие возможных противопоказаний.

Кроме того, донор заполняет специальную анкету, в которой сообщает о перенесенных заболеваниях, оперативных вмешательствах, приеме лекарств и других важных факторах.

После донации образцы крови проходят лабораторное тестирование на инфекции и другие показатели безопасности. Это необходимо для защиты пациентов, нуждающихся в переливании.

Противопоказания к донорству крови в Украине

Противопоказания – это забота прежде всего о донорах. Работает принцип "не навреди себе". Все запреты делят на абсолютные и временные.

Абсолютные противопоказания к сдаче крови

Существует перечень заболеваний и состояний, при наличии которых человек не может быть донором на постоянной основе.

К абсолютным противопоказаниям относятся:

ВИЧ-инфекция;

вирусные гепатиты;

некоторые тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы;

онкологические заболевания;

болезни крови;

серьезные заболевания центральной нервной системы в анамнезе;

многократные случаи синкопе или судороги в анамнезе;

желудочно-кишечные, мочеполовые, гематологические, иммунологические, метаболические, почечные заболевания или заболевания дыхательной системы;

сахарный диабет и другие эндокринные заболевания в случае нарушения функции;

бабезиоз;

кала-азар (лейшманиоз);

трансмиссивная губчатая/спонгиформная энцефалопатия;

употребление стероидов и гормонов для бодибилдинга;

оперативные вмешательства по поводу резекции или ампутации органа.

Такие ограничения установили для того, чтобы защитить как самого донора, так и людей, которым будет переливаться кровь.

Временные ограничения для доноров крови

Кроме постоянных противопоказаний, существуют и временные. Человека могут отстранить от донорства в следующих случаях:

после перенесенных инфекционных заболеваний (на 2 недели после даты полного клинического выздоровления);

если человек болел бруцеллезом (должно пройти 2 года после даты полного выздоровления);

после остеомиелита (нужно, чтобы прошло 2 года после того, как все симптомы исчезнут);

лихорадка Ку в анамнезе (перед первой донацией крови нужно выдержать карантин в 2 года после даты подтвержденного выздоровления);

диагностированный сифилис (сдавать кровь разрешают через 1 год после даты полного исчезновения признаков болезни);

токсоплазмоз (должно пройти 6 месяцев после даты клинического выздоровления);

туберкулез (быть донором крови и плазмы разрешают через 2 года после даты подтвержденного выздоровления);

ревматическая лихорадка в анамнезе (можно быть донором через 2 года с момента выздоровления, кроме случаев наличия признаков хронических заболеваний сердца);

COVID-19 (требуют выдержать карантин в 28 дней после полного выздоровления);

после инфицирования малярией (воздержаться от донорства крови необходимо 3 года после возвращения из последнего визита в любой эндемичный район; при отсутствии симптомов заболевания срок может быть сокращен до 4 месяцев);

после хирургических операций (отстранение на 6 месяцев; отстранение на 4 месяца, если результат NAT-теста на гепатит С отрицательный);

после эндоскопических исследований (отстранение на 6 месяцев; отстранение на 4 месяца в случае отрицательного результата NAT-теста на гепатит С);

после татуировок и пирсинга (отстранение на 6 месяцев);

вакцинация (отстранение на 4 недели);

в случае приема отдельных лекарственных препаратов или других медицинских процедур;

в случае беременности (запрет на 6 месяцев после родов или прерывания беременности, кроме исключительных обстоятельств и на усмотрение врача).

Продолжительность временного запрета на сдачу крови и ее компонентов (плазмы) зависит от конкретной ситуации и определяется действующими требованиями Минздрава.

Также временной причиной для отказа могут быть плохое самочувствие, повышенная температура тела, низкий уровень гемоглобина или другие отклонения, выявленные во время медицинского осмотра.

Как подготовиться к сдаче крови

В Минздраве рекомендуют начать подготовку к донации заранее.

За сутки до процедуры стоит отказаться от жирной, жареной, копченой и слишком острой пищи. Также не рекомендуется употреблять молочные продукты и яйца. Вместо этого можно употреблять каши на воде, макаронные изделия без масла, овощи, фрукты, сухари, хлеб, компоты, соки и некрепкий сладкий чай.

В день донации необходимо легко позавтракать и выпить достаточное количество жидкости. Сдавать кровь натощак не рекомендуется. Накануне также стоит хорошо выспаться и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Куда обращаться - станции переливания крови

Для того чтобы сдать свою кровь и плазму, нужно выбрать центр крови или конкретного реципиента и запланировать донацию на удобный день и время.

Информацию о том, где сдать кровь в вашем областном центре или просто крупном городе, можно найти здесь. Ресурс помогает найти областные и городские центры службы крови, станции переливания крови, а также отдельные медицинские учреждения, имеющие соответствующую лицензию.

Кроме того, актуальную информацию можно найти на:

ресурсах Минздрава;

сайте Украинского центра трансплант-координации;

профильных донорских платформах.

Заметим, что место жительства или регистрация донора при этом не имеют значения.

Важно: донорам обязательно нужно взять с собой документ, удостоверяющий личность. Речь идет о паспорте гражданина Украины (паспорт-книжка или ID-карта) и идентификационном коде. Также можно воспользоваться документами в мобильном приложении административных услуг "Дія".

Укрпочта выпустила марку ко Всемирному дню донора

Напомним

Ранее УНН писал о том, что регулярная сдача крови положительно влияет на здоровье на генетическом уровне. Международная группа ученых обнаружила, что у доноров крови чаще встречаются полезные мутации в гене DNMT3A. Потеря крови стимулирует выработку эритропоэтина, что улучшает показатели крови после кровопотери.