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Укрпочта выпустила марку ко Всемирному дню донора

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Новая марка посвящена донорам, медикам и волонтерам, на ней изображена пара, держащая сердце, наполняя его кровью. Тираж 150 тысяч, приобрести можно онлайн и в отделениях.

Укрпочта выпустила марку ко Всемирному дню донора

"Укрпочта" по случаю Всемирного дня донора крови представила новую марку "Шанс на жизнь". Ее посвятили всем донорам, медикам и волонтерам. Об этом компания сообщила в Facebook, передает УНН.

Детали

На почтовой марке "Шанс на жизнь" изображены двое людей, которые держат сердце и наполняют каждую его частичку кровью.

Таким образом хотели поблагодарить каждого донора, медика и волонтера, особенно во время полномасштабного вторжения.

Капля вашей крови для кого-то - надежда на будущее

- говорится в заметке.

Отмечается, что новый выпуск инициирован платформой "ДонорUA" к десятилетию ее создания. Цель - акцентировать на существенном дефиците донорской крови в Украине и поощрить к донации.

Не ситуативной - системной, ведь одна донация - это три спасенных жизни, и каждый из вас сверхважный

- отметили в "Укрпочте".

Эскиз марки создан в стиле naїveart украинской художницей Лизой Маркиной. На нем изображена пара, которая держит сердце и наполняет его своей кровью, чтобы дать шанс на жизнь другим.

Церемония спецпогашения состоялась в киевском торгово-развлекательном центре Gulliver во время донации по случаю Всемирного дня донора крови.

Тираж марки — 150 тысяч. Приобрести ее можно в официальном интернет-магазине Укрпочты, а также в отделениях и филателистических магазинах.

Напомним

В субботу, 14 июня, во многих странах мира состоялись различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови.

Дефицит крови: в Центре Шалимова ищут доноров 28.05.25, 12:06 • 1784 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоЗдоровье
Укрпочта
Украина
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