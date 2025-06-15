Укрпочта выпустила марку ко Всемирному дню донора

"Укрпочта" по случаю Всемирного дня донора крови представила новую марку "Шанс на жизнь". Ее посвятили всем донорам, медикам и волонтерам. Об этом компания сообщила в Facebook, передает УНН.

Детали

На почтовой марке "Шанс на жизнь" изображены двое людей, которые держат сердце и наполняют каждую его частичку кровью.

Таким образом хотели поблагодарить каждого донора, медика и волонтера, особенно во время полномасштабного вторжения.

Капля вашей крови для кого-то - надежда на будущее - говорится в заметке.

Отмечается, что новый выпуск инициирован платформой "ДонорUA" к десятилетию ее создания. Цель - акцентировать на существенном дефиците донорской крови в Украине и поощрить к донации.

Не ситуативной - системной, ведь одна донация - это три спасенных жизни, и каждый из вас сверхважный - отметили в "Укрпочте".

Эскиз марки создан в стиле naїveart украинской художницей Лизой Маркиной. На нем изображена пара, которая держит сердце и наполняет его своей кровью, чтобы дать шанс на жизнь другим.

Церемония спецпогашения состоялась в киевском торгово-развлекательном центре Gulliver во время донации по случаю Всемирного дня донора крови.

Тираж марки — 150 тысяч. Приобрести ее можно в официальном интернет-магазине Укрпочты, а также в отделениях и филателистических магазинах.

Напомним

В субботу, 14 июня, во многих странах мира состоялись различные мероприятия по случаю Всемирного дня донора крови.

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