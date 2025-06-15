Укрпошта випустила марку до Всесвітнього дня донора
Київ • УНН
Нова марка присвячена донорам, медикам та волонтерам, на ній зображено пару, яка тримає серце, наповнюючи його кров'ю. Тираж 150 тисяч, придбати можна онлайн і у відділеннях.
"Укрпошта" з нагоди Всесвітнього дня донора крові презентувала нову марку "Шанс на життя". Її присвятили усім донорам, медикам та волонтерам. Про це компанія повідомила у Facebook, передає УНН.
Деталі
На поштовій марці "Шанс на життя" зображені двоє людей, які тримають серце і наповнюють кожну його частинку кров'ю.
Таким чином хотіли подякувати кожному донору, медику та волонтеру, особливо під час повномасштабного вторгнення.
Краплина вашої крові для когось - надія на майбутнє
Зазначається, що новий випуск ініційований платформою "ДонорUA" до десятиріччя її створення. Мета - акцентувати на суттєвому дефіциті донорської крові в Україні та заохотити до донації.
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Ескіз марки створений у стилі naїveart українською художницею Лізою Маркіною. На ньому зображена пара, яка тримає серце та наповнює його своєю кров’ю, щоб дати шанс на життя іншим.
Церемонія спецпогашення відбулася в київському торговельно-розважальному центрі Gulliver під час донації з нагоди Всесвітнього дня донора крові.
Тираж марки — 150 тисяч. Придбати її можна в офіційному інтернет-магазині Укрпошти, а також у відділеннях і філателістичних крамницях.
Нагадаємо
У суботу, 14 червня, у багатьох країнах світу відбулися різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня донора крові.
Дефіцит крові: у Центрі Шалімова шукають донорів 28.05.25, 12:06 • 1784 перегляди