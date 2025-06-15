Укрпошта випустила марку до Всесвітнього дня донора

"Укрпошта" з нагоди Всесвітнього дня донора крові презентувала нову марку "Шанс на життя". Її присвятили усім донорам, медикам та волонтерам. Про це компанія повідомила у Facebook, передає УНН.

Деталі

На поштовій марці "Шанс на життя" зображені двоє людей, які тримають серце і наповнюють кожну його частинку кров'ю.

Таким чином хотіли подякувати кожному донору, медику та волонтеру, особливо під час повномасштабного вторгнення.

Краплина вашої крові для когось - надія на майбутнє - йдеться у дописі.

Зазначається, що новий випуск ініційований платформою "ДонорUA" до десятиріччя її створення. Мета - акцентувати на суттєвому дефіциті донорської крові в Україні та заохотити до донації.

Не ситуативної - системної, бо ж одна донація - це три врятованих життя, і кожен із вас надважливий - наголосили в "Укрпошті".

Ескіз марки створений у стилі naїveart українською художницею Лізою Маркіною. На ньому зображена пара, яка тримає серце та наповнює його своєю кров’ю, щоб дати шанс на життя іншим.

Церемонія спецпогашення відбулася в київському торговельно-розважальному центрі Gulliver під час донації з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

Тираж марки — 150 тисяч. Придбати її можна в офіційному інтернет-магазині Укрпошти, а також у відділеннях і філателістичних крамницях.

Нагадаємо

У суботу, 14 червня, у багатьох країнах світу відбулися різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

Дефіцит крові: у Центрі Шалімова шукають донорів