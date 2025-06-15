Укрпошта випустила марку до Всесвітнього дня донора

$41.490.00
48.080.00
ukenru
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 18:01 • 11725 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 28928 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
14 червня, 12:45 • 33182 перегляди
Поверталися додому після навчального обміну, 9 дітей у лікарні: нові подробиці ДТП з українцями у Франції
14 червня, 03:30 • 34210 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
13 червня, 19:49 • 50813 перегляди
У трагічній ДТП у Франції загинуло троє українців - Зеленський
13 червня, 18:18 • 46798 перегляди
В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради
13 червня, 15:24 • 96083 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними
Ексклюзив
13 червня, 15:04 • 68464 перегляди
Саміт G7 в Канаді: на що може сподіватися Україна
Ексклюзив
13 червня, 14:34 • 58272 перегляди
Усі модернізації та заміна комплектуючих для військової й авіаційної техніки проходять державну сертифікацію та погодження – представник Укроборонпром
13 червня, 11:58 • 59460 перегляди
ЄС погодився продовжити тимчасовий захист для біженців з України до березня 2027 року
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4м/с
79%
749мм
Популярнi новини
США перекинули системи протидії БПЛА з України на Близький Схід - Гегсет14 червня, 16:33 • 4562 перегляди
У Міннесоті вбито депутатку Меліссу Гортман, а сенатора Джона Гоффмана поранено: що відомо14 червня, 17:09 • 5306 перегляди
У Берліні напали на українця з ножем через мову14 червня, 17:27 • 3584 перегляди
Стрілянина у США: у машині підозрюваного знайшли список на розстріл із 70 іменами14 червня, 17:51 • 8324 перегляди
США охопили протести "No kings" у день народження Трампа та ювілею армії14 червня, 18:14 • 5024 перегляди
Публікації
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 25502 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 96747 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 160543 перегляди
"Порошенко остаточно здався Офісу, щоб не посадили"13 червня, 08:19 • 167369 перегляди
День першого визволення Маріуполя: як живе місто в новій окупації13 червня, 07:59 • 181818 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Чарльз III
Федоров Іван Сергійович
Антоніу Гутерреш
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Тель-Авів
Реклама
УНН Lite
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 96085 перегляди
Джеймс Ганн розповів, що сценарій нового фільму про Диво-жінку "пишеться прямо зараз"13 червня, 14:16 • 48596 перегляди
У "Космічних яйцях 2" з’явиться син зірки оригінальної стрічки 1987 року13 червня, 08:23 • 98309 перегляди
Вчені знайшли відсутню ланку між гігантськими тиранозаврами та їхніми меншими предками12 червня, 17:17 • 78321 перегляди
Режисер "Носферату" зніме "Різдвяну пісню" Чарльза Діккенса для Warner Bros12 червня, 09:57 • 142967 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Brent
Truth Social
Нью-Йорк таймс
Вашингтон пост

Укрпошта випустила марку до Всесвітнього дня донора

Київ • УНН

 • 418 перегляди

Нова марка присвячена донорам, медикам та волонтерам, на ній зображено пару, яка тримає серце, наповнюючи його кров'ю. Тираж 150 тисяч, придбати можна онлайн і у відділеннях.

Укрпошта випустила марку до Всесвітнього дня донора

"Укрпошта" з нагоди Всесвітнього дня донора крові презентувала нову марку "Шанс на життя". Її присвятили усім донорам, медикам та волонтерам. Про це компанія повідомила у Facebook, передає УНН.

Деталі

На поштовій марці "Шанс на життя" зображені двоє людей, які тримають серце і наповнюють кожну його частинку кров'ю.

Таким чином хотіли подякувати кожному донору, медику та волонтеру, особливо під час повномасштабного вторгнення.

Краплина вашої крові для когось - надія на майбутнє

- йдеться у дописі.

Зазначається, що новий випуск ініційований платформою "ДонорUA" до десятиріччя її створення. Мета - акцентувати на суттєвому дефіциті донорської крові в Україні та заохотити до донації.

Не ситуативної - системної, бо ж одна донація - це три врятованих життя, і кожен із вас надважливий

- наголосили в "Укрпошті".

Ескіз марки створений у стилі naїveart українською художницею Лізою Маркіною. На ньому зображена пара, яка тримає серце та наповнює його своєю кров’ю, щоб дати шанс на життя іншим.

Церемонія спецпогашення відбулася в київському торговельно-розважальному центрі Gulliver під час донації з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

Тираж марки — 150 тисяч. Придбати її можна в офіційному інтернет-магазині Укрпошти, а також у відділеннях і філателістичних крамницях.

Нагадаємо

У суботу, 14 червня, у багатьох країнах світу відбулися різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

Дефіцит крові: у Центрі Шалімова шукають донорів 28.05.25, 12:06 • 1784 перегляди

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

СуспільствоЗдоров'я
Укрпошта
Україна
Facebook
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9