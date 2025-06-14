Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня

Сьогодні, 14 червня, у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня донора крові, а в Україні відзначають День міста Севастополь та День працівника мебельної промисловості, пише УНН.

Всесвітній день донора крові

Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2005 році.

Дата обрана у зв’язку з тим, що саме 14 червня 1868 народився австрійській лікар-імунолог, лауреат Нобелівської премії за відкриття груп крові Карл Ландштайнер.

Типова вага крові в нашому організмі становить 8% від ваги тіла, а 5% її запасів знаходиться безпосередньо в серці. Від 15 до 20% крові надходять в центральну нервову систему і мозок, 22% - в нирки.

За статистикою, один донор спроможний врятувати життя трьох людей. Перед початком повномасштабної російської агресії в Україні нараховувалося близько 320 тис. донорів крові.

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День міста Севастополь

День міста Севастополя — свято, яке щорічно проходить в другу суботу червня. Свято вшановує заснування міста та визнає його важливу роль в історії та культурі України. Севастополь – це історичне місто, розташоване на узбережжі Чорного моря, яке протягом століть було важливим стратегічним портом.

З березня 2014 року місто тимчасово перебуває під російською незаконною військовою окупацією, що повністю підтверджує Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України.

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Національне свято Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії

Національне свято Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії - це офіційний день народження монарха, який традиційно відзначається в червні, попри те, що фактичний день народження нинішнього короля Чарльза III - 14 листопада.

Це символічна дата, запроваджена ще в XVIII столітті для зручності проведення урочистостей у теплу пору року. Першим монархом, який відокремив особистий і офіційний день народження, був король Едвард VII. Ключова подія - парад Trooping the Colour. Це велика військова церемонія в центрі Лондона, з участю гвардійських полків, кінної артилерії та королівської родини.

Свято є офіційним вихідним у деяких частинах Сполученого Королівства, зокрема в Гібралтарі.

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День працівника мебельної промисловості або День мебляра в Україні

Це національне свято, яке відзначається у другу суботу червня щороку, вшановує наполегливу працю, самовідданість і майстерність тих, хто створює меблі, які прикрашають наші домівки та робочі місця.

У цей день багато працівників меблевої промисловості беруть участь у майстер-класах або семінарах для обміну досвідом та демонстрації своїх останніх розробок та інновацій в матеріалах або виробничих процесах.

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Церковне свято

За церковним календарем сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Єлисея. За переказом, Елисей здійснив багато див: зцілив багатьох смертельно хворих людей, воскресив померлу дитину, очистив воду є Єрихоні тощо.