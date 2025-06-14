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Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
03:30 • 2932 перегляди
Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня
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Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня

Київ • УНН

 • 2864 перегляди

14 червня відзначаємо Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день працівника мебельної промисловості. Також сьогодні день пам’яті старозавітного пророка Єлисея.

Всесвітній день донора крові, день міста Севастополь та день мебляра: що ще відзначають 14 червня

Сьогодні, 14 червня, у багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи з нагоди Всесвітнього дня донора крові, а в Україні відзначають День міста Севастополь та День працівника мебельної промисловості, пише УНН

Всесвітній день донора крові

Подія була започаткована Організацією Об’єднаних Націй у 2005 році. 

Дата обрана у зв’язку з тим, що саме 14 червня 1868 народився австрійській лікар-імунолог, лауреат Нобелівської премії за відкриття груп крові Карл Ландштайнер.

Типова вага крові в нашому організмі становить 8% від ваги тіла, а 5% її запасів знаходиться безпосередньо в серці. Від 15 до 20% крові надходять в центральну нервову систему і мозок, 22% - в нирки.

За статистикою, один донор спроможний врятувати життя трьох людей. Перед початком повномасштабної російської агресії  в Україні нараховувалося близько 320 тис. донорів крові.

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День міста Севастополь

День міста Севастополя — свято, яке щорічно проходить в другу суботу червня. Свято вшановує заснування міста та визнає його важливу роль в історії та культурі України. Севастополь – це історичне місто, розташоване на узбережжі Чорного моря, яке протягом століть було важливим стратегічним портом.

З березня 2014 року місто тимчасово перебуває під російською незаконною військовою окупацією, що повністю підтверджує Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України.

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Національне свято Об’єднаного Королівства Великобританії і Північної Ірландії 

Національне свято Об’єднаного Королівства Великої Британії і Північної Ірландії - це офіційний день народження монарха, який традиційно відзначається в червні, попри те, що фактичний день народження нинішнього короля Чарльза III - 14 листопада.

Це символічна дата, запроваджена ще в XVIII столітті для зручності проведення урочистостей у теплу пору року. Першим монархом, який відокремив особистий і офіційний день народження, був король Едвард VII. Ключова подія - парад Trooping the Colour. Це велика військова церемонія в центрі Лондона, з участю гвардійських полків, кінної артилерії та королівської родини.

Свято є офіційним вихідним у деяких частинах Сполученого Королівства, зокрема в Гібралтарі.

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День працівника мебельної промисловості або День мебляра в Україні

Це національне свято, яке відзначається у другу суботу червня щороку, вшановує наполегливу працю, самовідданість і майстерність тих, хто створює меблі, які прикрашають наші домівки та робочі місця.

У цей день багато працівників меблевої промисловості беруть участь у майстер-класах або семінарах для обміну досвідом та демонстрації своїх останніх розробок та інновацій в матеріалах або виробничих процесах.

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Церковне свято 

За церковним календарем сьогодні День пам’яті старозавітного пророка Єлисея. За переказом, Елисей здійснив багато див: зцілив багатьох смертельно хворих людей, воскресив померлу дитину, очистив воду є Єрихоні тощо.

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство
Організація Об'єднаних Націй
Чарльз III
Чорне море
Велика Британія
Україна
Севастополь
Лондон
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