Девід Бекхем отримає лицарське звання з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ

Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем отримає звання лицаря. Нагородження є в переліку почесних відзнак, що плануються до дня народження короля Великої Британії Чарльза III. Про це повідомляє Sky News, передає УНН.

Деталі

Бекхем, який у травні відсвяткував своє 50-річчя, вже був удостоєний ордена Британської імперії у 2003 році за рекомендацією тодішнього прем’єр-міністра Тоні Блера. Нині ж на нього чекає подальше визнання — титул "Сер Девід".

Його дружина, колишня учасниця Spice Girls і відома дизайнерка Вікторія Бекхем, отримає відповідний титул — "леді Бекхем".

За інформацією джерел видання, Бекхем давно прагнув отримати лицарське звання. Чутки посилилися після того, як торік його призначили послом Фонду короля. А у грудні 2024 року подружжя вперше відвідало державний банкет, що ще більше підігріло спекуляції навколо ймовірної відзнаки.

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Минулого тижня Бекхем зустрівся з королем на виставці Chelsea Flower Show. Свідки почули, як монарх запитав у нього: "Ти отримав, чи не так?". На що Бекхем відповів: "Це було неймовірно, дякую. Це дуже люб'язно з вашого боку". Королева Камілла також долучилась до розмови, сказавши: "Рада, що ти отримав троянди".

Заслуги у футболі та не тільки

Як зазначає видання, таке визнання від королівської родини Бекхем отримує за заслуги у футболі та благодійності.

Девід Бекхем зіграв 115 матчів за національну збірну Англії і залишається єдиним англійцем, який забивав голи на трьох чемпіонатах світу. Його спортивна кар’єра охоплює легендарний "тріпл" 1998–1999 років, коли "Манчестер Юнайтед" виграв Прем’єр-лігу, Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

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Спортсмен також відіграв важливу роль у просуванні заявки Лондона на проведення Олімпійських ігор 2012 року. А з 2005 року є послом доброї волі ЮНІСЕФ. У 2015-му фонд запустив програму David Beckham UNICEF Fund.

Вікторія Бекхем у 2017 році отримала орден Британської імперії за заслуги у сфері моди.

Доповнення

Раніше у 2014 році шанси Бекхема потрапити до почесного переліку володарів лицарського титулу були знівельовані через проблеми з податковими деклараціями. Британська податкова служба поставила "червону позначку" на його кандидатурі через ймовірну участь у схемі ухилення від сплати податків.

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