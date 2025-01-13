Вікторію та Девіда Бекхемів помітили на обіді у заміському пабі
Київ • УНН
Девід та Вікторія Бекхем відвідали паб The Chequers в Оксфордширі, де зустріли Джеральда Купера. Зіркова пара обрала невимушений стиль для обіду у затишному закладі поблизу їхнього маєтку.
Вікторія та Девід Бекхгеми були помічені на обіді у затишному заміському пабі The Chequers у Чіппінг-Нортоні в англійському графстві Оксфордшир в суботу ввечері, пише УНН з посилання на Daily Mail.
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"Мегазіркова пара змінила шикарні ресторани, відмічені зірками Мішлен, на затишну обстановку заміського пабу в Котсуолдс, де вони насолоджувалися тихим обідом", - пише видання.
"Девід і Вікторія Бекхеми були помічені, коли намагалися зрозуміти зірку "Ферми Кларксона" Джеральда Купера після того, як зіткнулися один з одним у заміському пабі", - вказано у публікації.
Їхня зустріч з Джеральдом, як зазначається, не дивна, враховуючи той факт, що він працює на сусідній фермі Diddly Squat у Чіппінг-Нортоні, тоді як фермерський будинок Бекхема, що входить до списку Grade II, розташований у сусідньому маєтку Грейт-Тью.
"Під час дружнього обміну Бекхеми поводилися невимушено: Девід вибрав просту білу футболку, а Вікторія загорнулася у коричневий светр із високим коміром", - вказує видання.
Це, як зазначається, не вперше, коли Девід зустрічається з улюбленцем фанатів Джеральдом.
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