Викторию и Дэвида Бекхэмов заметили на обеде в загородном пабе

Виктория и Дэвид Бекхэмы были замечены на обеде в уютном загородном пабе The Chequers в Чиппинг-Нортоне в английском графстве Оксфордшир в субботу вечером, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

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«Мегазвездная пара сменила шикарные рестораны, отмеченные звездами Мишлен, на уютную обстановку загородного паба в Котсуолдс, где они наслаждались тихим обедом», - пишет издание.

«Дэвид и Виктория Бекхэмы были замечены, когда пытались понять звезду «Фермы Кларксона» Джеральда Купера после того, как столкнулись друг с другом в загородном пабе», - указано в публикации.

Их встреча с Джеральдом, как отмечается, не удивительна, учитывая тот факт, что он работает на соседней ферме Diddly Squat в Чиппинг-Нортоне, тогда как фермерский дом Бекхэма, входящий в список Grade II, расположен в соседнем поместье Грейт-Тью.

«Во время дружеского обмена Бекхэмы вели себя непринужденно: Дэвид выбрал простую белую футболку, а Виктория завернулась в коричневый свитер с высоким воротником», - указывает издание.

Это, как отмечается, не впервые, когда Дэвид встречается с любимцем фанатов Джеральдом.

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