Мне было так неловко: Виктория Бекхэм раскрыла истинную причину, по которой она никогда не улыбалась на фотографиях

С годами 50-летний модельер стала синонимом своей стальной дудки, которая часто не могла улыбнуться на многих публичных мероприятиях. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Виктория уже давно открыто рассказывает о своей неуверенности в своей «проблемной» коже, страдая от прыщей с подросткового возраста, и пытаясь достичь славы в свои двадцать, имея проблемы с кожей.

А в новом интервью The Telegraph Виктория рассказала о том, как чувствовала себя «настолько некомфортно» во время фотографирования, поскольку она не чувствовала себя счастливой от улыбки.

Во время чата Виктория, которая получила от издания первую награду Beauty Brand of the Year, рассказала, как она обращалась за советом к экспертам по уходу за кожей, и теперь модельер придерживается строгой процедуры, чтобы ее кожа оставалась чистой.

Рассуждая о том, что она очень обеспокоена своей внешностью, Виктория заметила: «Наверное, я выглядела строго на многих фотографиях, но мне было так некомфортно».

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