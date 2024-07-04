Бекхэмы празднуют 25 годовщину брака, устроив фотосессию в своих свадебных костюмах

Дэвид и Виктория Бекхэмы празднуют 25 лет брака и устроили фотосессию в костюмах, в которых праздновали тогда свадьбу. Пишет УНН с ссылкой на ВВС.

Дэвид и Виктория Бекхэм отмечают 25-ю годовщину своего брака. По случаю юбилея они устроили фотосессию в костюмах, которые носили на своей свадьбе. На свадебной церемонии пара была одета в традиционные светлые наряды, а для вечеринки сменила их на яркие фиолетовые наряды.

Тогда, знаете, это казалось действительно хорошей идеей. Да, действительно. Я думаю, мы тогда были немного наивны, не знали о моде. Но мы просто веселились - и честно говоря, так и должно быть - сказал Дэвид на телешоу в 2021 году.

На вечеринке стоимостью 1 млн долларов пара также сидела на золотых тронах, с которых сейчас тоже сдули пыль.

Напомним,

В жаркие летние дни зрителей ждет ряд новых фильмов и мультфильмов, которые расскажут невероятные, захватывающие и разнообразные истории. Заставят с головой окунуться в мир кино.