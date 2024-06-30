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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Огляд прем’єр фільмів у спекотному липні: що подивитись

Київ • УНН

 • 107499 перегляди

У спекотні літні дні глядачі зможуть переглянути низку нових фільмів та мультфільмів, серед яких "Нікчемний я 4", "Твістерс 2024", "Лети зі мною на Місяць 2024", "Максін ХХХ" та "Кріпачка", які розкажуть неймовірні, захопливі та різноманітні історії.

Огляд прем’єр фільмів у спекотному липні: що подивитись

У спекотні літні дні на глядачів чекає низка нових фільмів і мультфільмів, які розкажуть неймовірні, захоплюючі та різноманітні історії. Змусять з головою поринути у світ кіно. УНН пропонує добірку фільмів показ яких стартує у липні.

Нікчемний я 4 (Despicable Me 4) – Для Грю, Люсі, Марго, Едіт і Агнес розпочинається новий етап у житті, адже вони вітають нового члена сім’ї, Гру молодшого, який має намір добряче полоскотати нерви своєму татові. Грю стикається з новим ворогом в особі Максима Ле Маля та його дівчини Валентини, і сім’я змушена тікати.

Жанри: Комедія, Мультфільм, Пригоди

Тривалість: 1 г. 23 хв.

Країна: США Світова прем'єра: 3 липня 2024

Смерчі (Twisters) 2024 – За сюжетом фільму команда вчених-метеорологів стикається із серією найпотужніших і непередбачуваних смерчів, що викликають руйнування та справжній адреналіновий вибух. Головні герої об'єднують свої зусилля, щоб дослідити серію аномальних смерчів, що виникають у різних частинах світу. Кожен член команді має свою унікальну історію та мотивацію. У ході досліджень вони стикаються не тільки з силою стихії, а й з особистими страхами, навчаючись долати їх задля досягнення мети.

Жанр: Трилер, Пригоди, Бойовик

Режисер: Лі Айзек Чун

Країна: США

Прем'єра: 17 липня 2024

Головні герої: Глен Пауелл, Кірнан Шипка, Девід Коренсвет, Мора Тірні, Дейзі Едґар-Джонс, Кеті М. О'Брайан, Ентоні Рамос, Саша Лейн, Дерил МакКормак, Гаррі Хадден-Патон, Брендон Переа, Стівен Оюнг та інші.

Забери мене на місяць (Fly Me to the Moon) 2024 – Події у картині розгортаються 1968 року. Залучена, щоб покращити публічний імідж NASA, маркетолог Келлі Джонс сіє хаос в і без того складному завданні керівника запуску Коула Девіса – відправити людину на Місяць. Коли Білий дім визнає місію надто важливою, щоб її провалити, Келлі Джонс доручають організувати фальшиву посадку на Місяць як резерв.

Жанр: Сатира, Комедія

Країна: США, Велика Британія Режисер: Ґреґ Берланті

У головних ролях: Скарлетт Йоганссон, Ченнінґ Татум, Вуді Гаррельсон, Джим Реш, Рей Романо, Джо Крест

Світова прем'єра: 11 липня 2024

Максін XXX (MaXXXine) 2024 - Голлівуд 1980-х. Амбіційна зірка фільмів для дорослих Максін мріє пробитися у велике кіно і нарешті отримує роль у фільмі жахів. Але коли хтось починає вбивати людей навколо неї, Максін розуміє, що кривавий слід тягнеться до її минулого.

Жанр: Горор, Лешер

Країна: Велика Британія

Режисер: Тай Уест

У головних ролях: Міа Гот, Мозес Самні, Елізабет Дебік, Мішель Монаган, Боббі Каннавале, Лілі Коллінз, Ешлі Ніколетт Френджіпані, Джанкарло Еспозіто та Кевін Бейкон.

Прем’єра: 4 липня 2024

Кріпачка (The Peasants) - У фільм "Кріпачка" розповідається історія Ягни, молодої жінки в польському селі наприкінці 19-го століття. У цьому осередку пліток і постійних ворожнеч багатих і бідних тримає разом лише гордість за свою землю, відданість колоритним традиціям і глибоко вкорінений патріархат. Головна героїня вирішивши обрати власний життєвий шлях, опиняється між суперечливими бажаннями найбагатшого фермера села, його старшого сина та можновладних чоловіків. Спротив Янги приводить її на шлях трагічного зіткнення з сільською громадою.

Країна: Польща, Сербія, Литва

Режисер: Дорота Кобела, Хью Уелшман

Жанр: Драма

Прем'єра в Україні: 11 липня 2024

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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