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Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

Актор Джейсон Біггс розповів про схуднення на 16 кг. Зірка "Американського пирога" змінив спосіб життя через проблеми зі здоров'ям та високий рівень холестерину.

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

46-річний актор Джейсон Біггс нещодавно з'явився на публіці, розповівши про проблеми зі здоров'ям.

Передає УНН із посиланням на Daily Mail та Page Six.

Деталі

Джейсон Біггз, якого найбільше пам'ятають за роллю Джима Левенштейна в комедійній сазі "Американський пиріг", нещодавно з'явився на публіці, маючи набагато стрункіший вигляд. Він розкрив подробиці своєї фізичної трансформації, психічного здоров'я та особистого життя.

У свої 46 років актор схуд на 16 кілограмів у результаті зміни способу життя, спричиненої проблемами зі здоров'ям, зокрема, високим рівнем холестерину.

"Це, мабуть, через морозиво, яке я їв", - сказав він напівсерйозним тоном.

Біггз зізнався, що в минулому він поглинав безліч відер морозива.

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В інтерв'ю Daily Mail на тому ж заході Біггс також зазначив, що стрес, ймовірно, сприяв його нещодавній втраті ваги.

Я зняв свій перший фільм. Це був, мабуть, найбільш напружений період у моєму професійному житті. Це був такий викид адреналіну, намагаючись вписати все в розклад

- сказав Біггс.

Але змінивши свій раціон харчування, почавши займатися спортом, американський актор і продюсер втратив загалом 16 кілограмів. Тепер серед його пріоритетів - здорове харчування та їзда на велосипеді.

Незважаючи на новий розпорядок, Джейсон Біггс все ж не повністю відмовився від своїх захоплень. Час від часу насолоджується своїм улюбленим десертом, морозивом, особливо Van Leeuwen, чий магазин він часто відвідує у нью-йоркському Вест-Віллідж, зізнався актор. 

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