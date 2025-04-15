"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри

Відома австралійська акторка Кейт Бланшетт заявила, що припиняє свою акторську діяльність. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.

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В інтерв’ю Radio Times вона зізналася, що більше не впевнена, чи може називати себе актрисою, адже, за її словами, "я здаюся".

Моя сім’я закочує очі щоразу, коли я це кажу, але я серйозно. Я серйозно налаштована відмовитися від акторства… Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті - сказала Бланшетт.

Цю заяву вона зробила напередодні прем’єри своєї першої великої радіоп’єси — адаптації твору Воллеса Шона "Лихоманка" на BBC Radio 4. У ній йдеться про жінку, яка переживає політичне і духовне пробудження. Також нещодавно Бланшетт завершила п’ятитижневий театральний тур із роллю Аркадіної в чеховській "Чайці" в лондонському театрі Barbican.

Бланшетт отримала безліч нагород за свою акторську гру, зокрема два "Оскари" (найкраща жіноча роль за фільм "Жасмин" 2014 року і найкраща акторка другого плану за фільм "Авіатор" 2005 року), а також дві нагороди за найкращу жіночу роль на Венеціанському кінофестивалі (за фільми "Мене там немає" 2007 року і "Тар" 2022 року).

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Нещодавно вона закінчила роботу над новим фільмом Джима Джармуша "Батько, мати, сестра, брат", який має вийти 2025 року, і зараз працює над "Бандою Альфа", науково-фантастичною комедією Девіда й Натана Зеллнерів, як акторка і продюсерка. Незважаючи на свою високу активність, Бланшетт каже в інтерв'ю, що їй некомфортно в становищі знаменитої актриси.

Я завжди почувався на периферії речей, тому я завжди дивуюся, коли опиняюся десь "своєю". Я з цікавістю входжу в будь-яке середовище, в якому знаходжуся, не очікуючи, що мене приймуть або будуть раді. Я витратила усе життя на те, щоб звикнути до відчуття дискомфорту... Для мене немає нікого нуднішого, ніж я сама, і я знаходжу інших людей набагато цікавішими. Я знаходжу себе глибоко нудною - додала вона.

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