"Я здаюся": Кейт Бланшетт оголосила про завершення акторської кар’єри
Київ • УНН
Австралійська акторка Кейт Бланшетт заявила про намір завершити акторську кар'єру, бажаючи зайнятися іншими сферами життя. Попри це, вона продовжує працювати над новими проєктами.
Відома австралійська акторка Кейт Бланшетт заявила, що припиняє свою акторську діяльність. Про це повідомляє The Guardian, пише УНН.
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В інтерв’ю Radio Times вона зізналася, що більше не впевнена, чи може називати себе актрисою, адже, за її словами, "я здаюся".
Моя сім’я закочує очі щоразу, коли я це кажу, але я серйозно. Я серйозно налаштована відмовитися від акторства… Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті
Цю заяву вона зробила напередодні прем’єри своєї першої великої радіоп’єси — адаптації твору Воллеса Шона "Лихоманка" на BBC Radio 4. У ній йдеться про жінку, яка переживає політичне і духовне пробудження. Також нещодавно Бланшетт завершила п’ятитижневий театральний тур із роллю Аркадіної в чеховській "Чайці" в лондонському театрі Barbican.
Бланшетт отримала безліч нагород за свою акторську гру, зокрема два "Оскари" (найкраща жіноча роль за фільм "Жасмин" 2014 року і найкраща акторка другого плану за фільм "Авіатор" 2005 року), а також дві нагороди за найкращу жіночу роль на Венеціанському кінофестивалі (за фільми "Мене там немає" 2007 року і "Тар" 2022 року).
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Нещодавно вона закінчила роботу над новим фільмом Джима Джармуша "Батько, мати, сестра, брат", який має вийти 2025 року, і зараз працює над "Бандою Альфа", науково-фантастичною комедією Девіда й Натана Зеллнерів, як акторка і продюсерка. Незважаючи на свою високу активність, Бланшетт каже в інтерв'ю, що їй некомфортно в становищі знаменитої актриси.
Я завжди почувався на периферії речей, тому я завжди дивуюся, коли опиняюся десь "своєю". Я з цікавістю входжу в будь-яке середовище, в якому знаходжуся, не очікуючи, що мене приймуть або будуть раді. Я витратила усе життя на те, щоб звикнути до відчуття дискомфорту... Для мене немає нікого нуднішого, ніж я сама, і я знаходжу інших людей набагато цікавішими. Я знаходжу себе глибоко нудною
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