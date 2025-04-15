"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры
Киев • УНН
Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру, желая заняться другими сферами жизни. Несмотря на это, она продолжает работать над новыми проектами.
Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила, что прекращает свою актерскую деятельность. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.
Детали
В интервью Radio Times она призналась, что больше не уверена, может ли называть себя актрисой, ведь, по ее словам, "я сдаюсь".
Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Я серьезно настроена отказаться от актерства… Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни
Это заявление она сделала в преддверии премьеры своей первой большой радиопьесы — адаптации произведения Уоллеса Шона "Лихорадка" на BBC Radio 4. В ней говорится о женщине, которая переживает политическое и духовное пробуждение. Также недавно Бланшетт завершила пятинедельный театральный тур с ролью Аркадиной в чеховской "Чайке" в лондонском театре Barbican.
Бланшетт получила множество наград за свою актерскую игру, в том числе два "Оскара" (лучшая женская роль за фильм "Жасмин" 2014 года и лучшая актриса второго плана за фильм "Авиатор" 2005 года), а также две награды за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале (за фильмы "Меня там нет" 2007 года и "Тар" 2022 года).
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Недавно она закончила работу над новым фильмом Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат", который должен выйти в 2025 году, и сейчас работает над "Бандой Альфа", научно-фантастической комедией Дэвида и Натана Зеллнеров, как актриса и продюсер. Несмотря на свою высокую активность, Бланшетт говорит в интервью, что ей некомфортно в положении знаменитой актрисы.
Я всегда чувствовала себя на периферии вещей, поэтому я всегда удивляюсь, когда оказываюсь где-то "своей". Я с любопытством вхожу в любую среду, в которой нахожусь, не ожидая, что меня примут или будут рады. Я потратила всю жизнь на то, чтобы привыкнуть к ощущению дискомфорта... Для меня нет никого скучнее, чем я сама, и я нахожу других людей гораздо более интересными. Я нахожу себя глубоко скучной
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