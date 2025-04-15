"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила, что прекращает свою актерскую деятельность. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

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В интервью Radio Times она призналась, что больше не уверена, может ли называть себя актрисой, ведь, по ее словам, "я сдаюсь".

Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Я серьезно настроена отказаться от актерства… Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни - сказала Бланшетт.

Это заявление она сделала в преддверии премьеры своей первой большой радиопьесы — адаптации произведения Уоллеса Шона "Лихорадка" на BBC Radio 4. В ней говорится о женщине, которая переживает политическое и духовное пробуждение. Также недавно Бланшетт завершила пятинедельный театральный тур с ролью Аркадиной в чеховской "Чайке" в лондонском театре Barbican.

Бланшетт получила множество наград за свою актерскую игру, в том числе два "Оскара" (лучшая женская роль за фильм "Жасмин" 2014 года и лучшая актриса второго плана за фильм "Авиатор" 2005 года), а также две награды за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале (за фильмы "Меня там нет" 2007 года и "Тар" 2022 года).

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Недавно она закончила работу над новым фильмом Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат", который должен выйти в 2025 году, и сейчас работает над "Бандой Альфа", научно-фантастической комедией Дэвида и Натана Зеллнеров, как актриса и продюсер. Несмотря на свою высокую активность, Бланшетт говорит в интервью, что ей некомфортно в положении знаменитой актрисы.

Я всегда чувствовала себя на периферии вещей, поэтому я всегда удивляюсь, когда оказываюсь где-то "своей". Я с любопытством вхожу в любую среду, в которой нахожусь, не ожидая, что меня примут или будут рады. Я потратила всю жизнь на то, чтобы привыкнуть к ощущению дискомфорта... Для меня нет никого скучнее, чем я сама, и я нахожу других людей гораздо более интересными. Я нахожу себя глубоко скучной - добавила она.

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