"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

$41.180.14
46.610.42
ukenru
По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
11:59 • 18319 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

11:16 • 79645 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
11:15 • 42558 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
10:31 • 47910 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 54855 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 97601 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
16 апреля, 06:47 • 88904 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

16 апреля, 05:58 • 35717 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 60758 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 109903 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+16°
5.9м/с
48%
Популярные новости

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 96629 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 57497 просмотра

Минэнерго отреагировало на заявление Болгарии об отказе продавать оборудование для достройки ХАЭС

09:36 • 32552 просмотра

На окраинах Ивано-Франковска убили 19-летнего парня: среди подозреваемых - трое несовершеннолетних

09:57 • 26642 просмотра

Петиция о повышении зарплат учителям набрала нужное количество голосов

10:17 • 15068 просмотра
публикации

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

11:16 • 79645 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 97642 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

16 апреля, 07:15 • 97601 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

16 апреля, 06:47 • 88904 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 187204 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Элон Маск

Виталий Кличко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Европа

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

09:21 • 58183 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 30915 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 31850 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 33029 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 35239 просмотра
Актуальное

Телеграмма

Financial Times

Шахед-136

Хранитель

ЧатГПТ

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

Киев • УНН

 • 23631 просмотра

Австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила о намерении завершить актерскую карьеру, желая заняться другими сферами жизни. Несмотря на это, она продолжает работать над новыми проектами.

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

Известная австралийская актриса Кейт Бланшетт заявила, что прекращает свою актерскую деятельность. Об этом сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали 

В интервью Radio Times она призналась, что больше не уверена, может ли называть себя актрисой, ведь, по ее словам, "я сдаюсь".

Моя семья закатывает глаза каждый раз, когда я это говорю, но я серьезно. Я серьезно настроена отказаться от актерства… Есть много вещей, которые я хочу сделать в своей жизни 

- сказала Бланшетт.

Это заявление она сделала в преддверии премьеры своей первой большой радиопьесы — адаптации произведения Уоллеса Шона "Лихорадка" на BBC Radio 4. В ней говорится о женщине, которая переживает политическое и духовное пробуждение. Также недавно Бланшетт завершила пятинедельный театральный тур с ролью Аркадиной в чеховской "Чайке" в лондонском театре Barbican.

Бланшетт получила множество наград за свою актерскую игру, в том числе два "Оскара" (лучшая женская роль за фильм "Жасмин" 2014 года и лучшая актриса второго плана за фильм "Авиатор" 2005 года), а также две награды за лучшую женскую роль на Венецианском кинофестивале (за фильмы "Меня там нет" 2007 года и "Тар" 2022 года).

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной09.04.25, 17:39 • 50045 просмотров

Недавно она закончила работу над новым фильмом Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат", который должен выйти в 2025 году, и сейчас работает над "Бандой Альфа", научно-фантастической комедией Дэвида и Натана Зеллнеров, как актриса и продюсер. Несмотря на свою высокую активность, Бланшетт говорит в интервью, что ей некомфортно в положении знаменитой актрисы.

Я всегда чувствовала себя на периферии вещей, поэтому я всегда удивляюсь, когда оказываюсь где-то "своей". Я с любопытством вхожу в любую среду, в которой нахожусь, не ожидая, что меня примут или будут рады. Я потратила всю жизнь на то, чтобы привыкнуть к ощущению дискомфорта... Для меня нет никого скучнее, чем я сама, и я нахожу других людей гораздо более интересными. Я нахожу себя глубоко скучной 

- добавила она.

К актерскому составу приквела сериала "Блондинка в законе" - "Элль" присоединилась Эми Питц11.04.25, 16:19 • 32991 просмотр

Алина Волянская

Алина Волянская

УНН Lite
Хранитель
Организация Объединенных Наций
Лондон
Brent
$65.56
Bitcoin
$83,770.10
S&P 500
$5,314.75
Tesla
$247.33
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,328.45
Ethereum
$1,569.40