Оземпік спричинив у співачки Ейвері хворобу, яка розріджує кістки

Співачка Ейвері зізналася, що прийом препарату Оземпік для схуднення призвів до серйозних наслідків для її здоров’я. Після року використання вона отримала діагноз остеопороз, що підвищує ризик переломів.

Пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Співачка Ейвері поділилася діагнозом виснажливої хвороби розрідження кісток, який вона отримала після року прийому Оземпіку. Вона розповіла, що приймала препарат для схуднення, намагаючись впоратися з розладом харчової поведінки. В іншому відео співачка зізналася, що її "відмовився підтримувати" лейбл звукозапису через надмірну вагу.

Я думала, що мені потрібен Оземпік, щоб бути красивою та успішною - розповіла Ейвері.

Тепер тести показали, що у неї остеопороз - стан, який наражає хворих на високий ризик смертельних переломів.

Виконавиця хіта "Let Me Go" розповіла, що відвідала свого лікаря для перевірки після того, як два місяці тому припинила вживати Оземпік.

Я зараз трохи в шоці, тому що я не очікувала цього. Оземпік може спричинити втрату щільності кісткової тканини, і я не думала, що це станеться зі мною, адже я приймала його лише рік. У мене значна втрата кісткової маси, у мене остеопороз і остеопенія. Ось що трапляється, якщо ви використовуєте Оземпік для схуднення і втрачаєте занадто багато ваги - додала вона.

Вона закликала своїх фанатів не вживати Оземпік без потреби і призначення лікаря.

