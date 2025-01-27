Оземпік спричинив у співачки Ейвері хворобу, яка розріджує кістки
Київ • УНН
Після року використання препарату для схуднення Оземпік у співачки Ейвері діагностували остеопороз. Артистка попередила фанатів про небезпеку безконтрольного прийому препарату та закликала не вживати його без призначення лікаря.
Співачка Ейвері зізналася, що прийом препарату Оземпік для схуднення призвів до серйозних наслідків для її здоров’я. Після року використання вона отримала діагноз остеопороз, що підвищує ризик переломів.
Пише УНН з посиланням на Daily Mail.
Співачка Ейвері поділилася діагнозом виснажливої хвороби розрідження кісток, який вона отримала після року прийому Оземпіку. Вона розповіла, що приймала препарат для схуднення, намагаючись впоратися з розладом харчової поведінки. В іншому відео співачка зізналася, що її "відмовився підтримувати" лейбл звукозапису через надмірну вагу.
Я думала, що мені потрібен Оземпік, щоб бути красивою та успішною
Тепер тести показали, що у неї остеопороз - стан, який наражає хворих на високий ризик смертельних переломів.
Виконавиця хіта "Let Me Go" розповіла, що відвідала свого лікаря для перевірки після того, як два місяці тому припинила вживати Оземпік.
Я зараз трохи в шоці, тому що я не очікувала цього. Оземпік може спричинити втрату щільності кісткової тканини, і я не думала, що це станеться зі мною, адже я приймала його лише рік. У мене значна втрата кісткової маси, у мене остеопороз і остеопенія. Ось що трапляється, якщо ви використовуєте Оземпік для схуднення і втрачаєте занадто багато ваги
Вона закликала своїх фанатів не вживати Оземпік без потреби і призначення лікаря.
Нагадаємо
П’ять років тому жителька Херсона Світлана Чернуха вирішила кардинально змінити своє життя. Допомогли їй у цьому фахівці Інституту Шалімова, завдяки яким жінка схудла на 100 кілограмів. Днями їй провели ще одну операцію, після якої жінка втратить ще 23 кілограмів зайвої ваги.