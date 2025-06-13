В Україні можуть заборонити дітям без обов'язкових щеплень відвідувати навчальні заклади: уряд подав законопроєкт до Ради

Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект, який, зокрема, передбачає, що діти, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, не зможуть перебувати у закладах освіти – за умови, що у них немає медичних протипоказань до щеплень. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №13367.

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Як писав УНН, на засіданні Кабміну 11 червня, уряд схвалив законопроєкт про захист від інфекційних хвороб, який визначає засади вакцинації. Він також чітко визначає джерела фінансування профілактичних щеплень.

Пропонується, зокрема, встановити повноваження Міністерства охорони здоров’я з визначення переліку інфекцій, яким можна запобігти шляхом вакцинації.

Буде визначено також перелік обовʼязкових щеплень, календаря щеплень, вакцинації за станом здоров'я та за епідемічними показаннями.

Законопроєкт також пропонує чітко визначити джерела фінансування проведення зазначених видів профілактичних щеплень

Чинне зараз законодавство у цій галузі пропонують доповнити термінами "побічні реакції" та "несприятливі події після вакцинації", а також встановити порядок належного реагування у разі їх настання.

Передбачене осучаснення положення про права та обов'язки громадян та громадських обʼєднань, юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців у цій сфері.

Окрім того, відповідно до законопроєкту, діти, які не отримали обов’язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, не зможуть перебувати у закладах освіти – за умови, що у них немає медичних протипоказань до щеплень.

Особам без наявних медичних протипоказань, які не отримали обов'язкових профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, а також відвідування закладів освіти не дозволяється. У такому разі особа може реалізувати право на освіту у заочній, дистанційній, мережевій, індивідуальній або інших визначених законодавством формах освіти - йдеться в проєкті закону.

Також передбачено, що якщо повнолітня дієздатна особа або законні представники неповнолітньої чи недієздатної особи, яка повинна вакцинуватися, відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, медичний працівник повинен взяти у них відповідне підтвердження про відмову, а у разі небажання надати таке підтвердження – скласти акт за формою та у порядку, затвердженому МОЗ.

Зазначимо, що відповідно до фінансово-економічного обгрунтування, у разі його ухвалення у 2025 році, на його реалізацію необхідно 520 млн 517,6 тис. гривень.

Уряд пропонує розписати у законодавстві положення про вакцинацію, зокрема про "побічні реакції"

Нагадаємо

В Україні у травні поточного року набули чинності нові вимоги до зберігання, транспортування, приймання та обліку вакцин та інших медичних імунобіологічних препаратів (МІБП). Оновлено відповідний наказ Міністерства охорони здоров’я.