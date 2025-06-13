$41.490.02
48.080.63
ukenru
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
18:18 • 3792 просмотра
В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
15:24 • 37666 просмотра
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные
Эксклюзив
15:04 • 41669 просмотра
Саммит G7 в Канаде: на что может надеяться Украина
Эксклюзив
14:34 • 41443 просмотра
Все модернизации и замена комплектующих для военной и авиационной техники проходят государственную сертификацию и согласование – представитель Укроборонпром
13 июня, 11:58 • 50034 просмотра
ЕС согласился продлить временную защиту для беженцев из Украины до марта 2027 года
13 июня, 09:49 • 68866 просмотра
МИД выпустил рекомендации для украинцев из-за обострения на Ближнем Востоке: советует не ехать в Израиль, Иран и ряд стран
Эксклюзив
13 июня, 08:47 • 76327 просмотра
Финансовая грамотность для детей: как сформировать здоровое отношение к деньгам с раннего возраста
12 июня, 17:14 • 95456 просмотра
Трамп заявил, что разочарован Украиной и россией, так как можно было заключить соглашение
12 июня, 16:35 • 240494 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль
12 июня, 16:12 • 171505 просмотра
"Винтики" войны: как старая техника обеспечивает обороноспособность государства, пока законодательная система буксует
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
76%
751мм
Популярные новости
ЕС сегодня продлевает временную защиту украинцам - еврокомиссар13 июня, 09:15 • 16480 просмотра
Российскому рэперу Тимати сообщили о подозрении - СБУ13 июня, 09:19 • 129043 просмотра
"Громкая" ночь в оккупированном Крыму: в "АТЕШ" рассказали о последствиях13 июня, 11:29 • 11244 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 63452 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"14:16 • 29062 просмотра
публикации
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 64480 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 136256 просмотра
"Порошенко окончательно сдался Офису, чтоб не посадили"13 июня, 08:19 • 144846 просмотра
День первого освобождения Мариуполя: как живет город в новой оккупации13 июня, 07:59 • 157382 просмотра
Рынок в заморозке: как государственное вмешательство в маркетинг почти остановило фармацевтическую отрасль12 июня, 16:35 • 240495 просмотра
Актуальные люди
Биньямин Нетаньяху
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Али Хаменеи
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Пять мини-сериалов, которые держат в напряжении до финала: что посмотреть в эти выходные15:24 • 37657 просмотра
Джеймс Ганн рассказал, что сценарий нового фильма о Чудо-женщине "пишется прямо сейчас"14:16 • 29889 просмотра
В "Космических яйцах 2" появится сын звезды оригинальной ленты 1987 года13 июня, 08:23 • 88202 просмотра
Ученые нашли недостающее звено между гигантскими тираннозаврами и их меньшими предками12 июня, 17:17 • 69122 просмотра
Режиссер "Носферату" снимет "Рождественскую песню" Чарльза Диккенса для Warner Bros12 июня, 09:57 • 134404 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Шахед-136
9К720 Искандер
Калибр (семейство ракет)

В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду

Киев • УНН

 • 3754 просмотра

Кабмин зарегистрировал законопроект, который запрещает детям без обязательных прививок посещать учебные заведения, если нет медицинских противопоказаний. Реализация закона потребует 520 млн грн.

В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который, в частности, предусматривает, что дети, не получившие обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, не смогут находиться в учебных заведениях – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13367.

Детали

Как писал УНН, на заседании Кабмина 11 июня, правительство одобрило законопроект о защите от инфекционных болезней, который определяет основы вакцинации. Он также четко определяет источники финансирования профилактических прививок.

Предлагается, в частности, установить полномочия Министерства здравоохранения по определению перечня инфекций, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Будет определен также перечень обязательных прививок, календаря прививок, вакцинации по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.

Законопроект также предлагает четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок

Действующее сейчас законодательство в этой области предлагают дополнить терминами "побочные реакции" и "неблагоприятные события после вакцинации", а также установить порядок надлежащего реагирования в случае их наступления.

Предусмотрено осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в этой сфере.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, дети, не получившие обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, не смогут находиться в учебных заведениях – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам.

Лицам без имеющихся медицинских противопоказаний, не получившим обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, пребывание в детских заведениях оздоровления и отдыха, а также посещение учебных заведений не разрешается. В таком случае лицо может реализовать право на образование в заочной, дистанционной, сетевой, индивидуальной или других определенных законодательством формах образования 

- говорится в проекте закона.

Также предусмотрено, что если совершеннолетнее дееспособное лицо или законные представители несовершеннолетнего или недееспособного лица, которое должно вакцинироваться, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт по форме и в порядке, утвержденном Минздравом.

Отметим, что в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, в случае его принятия в 2025 году, на его реализацию необходимо 520 млн 517,6 тыс. гривен.

Правительство предлагает расписать в законодательстве положения о вакцинации, в частности, о "побочных реакциях"11.06.25, 15:37 • 2286 просмотров

Напомним

В Украине в мае текущего года вступили в силу новые требования к хранению, транспортировке, приемке и учету вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). Обновлен соответствующий приказ Министерства здравоохранения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаЗдоровьеОбразование
Верховная Рада
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9