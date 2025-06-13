В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду
Киев • УНН
Кабмин зарегистрировал законопроект, который запрещает детям без обязательных прививок посещать учебные заведения, если нет медицинских противопоказаний. Реализация закона потребует 520 млн грн.
Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который, в частности, предусматривает, что дети, не получившие обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, не смогут находиться в учебных заведениях – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13367.
Детали
Как писал УНН, на заседании Кабмина 11 июня, правительство одобрило законопроект о защите от инфекционных болезней, который определяет основы вакцинации. Он также четко определяет источники финансирования профилактических прививок.
Предлагается, в частности, установить полномочия Министерства здравоохранения по определению перечня инфекций, которые можно предотвратить путем вакцинации.
Будет определен также перечень обязательных прививок, календаря прививок, вакцинации по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.
Законопроект также предлагает четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок
Действующее сейчас законодательство в этой области предлагают дополнить терминами "побочные реакции" и "неблагоприятные события после вакцинации", а также установить порядок надлежащего реагирования в случае их наступления.
Предусмотрено осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в этой сфере.
Кроме того, в соответствии с законопроектом, дети, не получившие обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, не смогут находиться в учебных заведениях – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам.
Лицам без имеющихся медицинских противопоказаний, не получившим обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, пребывание в детских заведениях оздоровления и отдыха, а также посещение учебных заведений не разрешается. В таком случае лицо может реализовать право на образование в заочной, дистанционной, сетевой, индивидуальной или других определенных законодательством формах образования
Также предусмотрено, что если совершеннолетнее дееспособное лицо или законные представители несовершеннолетнего или недееспособного лица, которое должно вакцинироваться, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт по форме и в порядке, утвержденном Минздравом.
Отметим, что в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, в случае его принятия в 2025 году, на его реализацию необходимо 520 млн 517,6 тыс. гривен.
Правительство предлагает расписать в законодательстве положения о вакцинации, в частности, о "побочных реакциях"11.06.25, 15:37 • 2286 просмотров
Напомним
В Украине в мае текущего года вступили в силу новые требования к хранению, транспортировке, приемке и учету вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). Обновлен соответствующий приказ Министерства здравоохранения.