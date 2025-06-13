В Украине могут запретить детям без обязательных прививок посещать учебные заведения: правительство подало законопроект в Раду

Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, который, в частности, предусматривает, что дети, не получившие обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, не смогут находиться в учебных заведениях – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №13367.

Детали

Как писал УНН, на заседании Кабмина 11 июня, правительство одобрило законопроект о защите от инфекционных болезней, который определяет основы вакцинации. Он также четко определяет источники финансирования профилактических прививок.

Предлагается, в частности, установить полномочия Министерства здравоохранения по определению перечня инфекций, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Будет определен также перечень обязательных прививок, календаря прививок, вакцинации по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.

Законопроект также предлагает четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок

Действующее сейчас законодательство в этой области предлагают дополнить терминами "побочные реакции" и "неблагоприятные события после вакцинации", а также установить порядок надлежащего реагирования в случае их наступления.

Предусмотрено осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в этой сфере.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, дети, не получившие обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, не смогут находиться в учебных заведениях – при условии, что у них нет медицинских противопоказаний к прививкам.

Лицам без имеющихся медицинских противопоказаний, не получившим обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, пребывание в детских заведениях оздоровления и отдыха, а также посещение учебных заведений не разрешается. В таком случае лицо может реализовать право на образование в заочной, дистанционной, сетевой, индивидуальной или других определенных законодательством формах образования - говорится в проекте закона.

Также предусмотрено, что если совершеннолетнее дееспособное лицо или законные представители несовершеннолетнего или недееспособного лица, которое должно вакцинироваться, отказываются от обязательных профилактических прививок, медицинский работник должен взять у них соответствующее подтверждение об отказе, а в случае нежелания предоставить такое подтверждение – составить акт по форме и в порядке, утвержденном Минздравом.

Отметим, что в соответствии с финансово-экономическим обоснованием, в случае его принятия в 2025 году, на его реализацию необходимо 520 млн 517,6 тыс. гривен.

Правительство предлагает расписать в законодательстве положения о вакцинации, в частности, о "побочных реакциях"

Напомним

В Украине в мае текущего года вступили в силу новые требования к хранению, транспортировке, приемке и учету вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). Обновлен соответствующий приказ Министерства здравоохранения.