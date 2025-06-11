Правительство предлагает расписать в законодательстве положения о вакцинации, в частности, о "побочных реакциях"

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О защите населения от инфекционных болезней", которым предлагается определить законодательные основы проведения вакцинации. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Предлагается, в частности, установить полномочия Министерства здравоохранения по определению перечня инфекций, которые можно предотвратить путем вакцинации.

Будет определен также перечень обязательных прививок, календаря прививок, вакцинации по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.

Законопроект также предлагает четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок

Действующее сейчас законодательство в этой области предлагают дополнить терминами "побочные реакции" и "неблагоприятные события после вакцинации", а также установить порядок надлежащего реагирования в случае их наступления.

Перед сезоном отпусков путешественников в Европу предупреждают о всплеске кори - BBC

Предусмотрено осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в этой сфере.

будет также обновлено положение о правах и обязанностях лиц, болеющих инфекционными болезнями или являющихся бактерионосителями.

В Украине за 5 месяцев этого года выявлено 3 случая столбняка, 2 из них летальные

Напомним

В Украине в мае текущего года вступили в силу новые требования к хранению, транспортировке, приему и учету вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). Обновлен соответствующий приказ Министерства здравоохранения.