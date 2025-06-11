Правительство предлагает расписать в законодательстве положения о вакцинации, в частности, о "побочных реакциях"
Киев • УНН
Кабмин одобрил законопроект о защите от инфекционных болезней, который определяет принципы вакцинации. Он также четко определяет источники финансирования профилактических прививок.
Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О защите населения от инфекционных болезней", которым предлагается определить законодательные основы проведения вакцинации. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН.
Детали
Предлагается, в частности, установить полномочия Министерства здравоохранения по определению перечня инфекций, которые можно предотвратить путем вакцинации.
Будет определен также перечень обязательных прививок, календаря прививок, вакцинации по состоянию здоровья и по эпидемическим показаниям.
Законопроект также предлагает четко определить источники финансирования проведения указанных видов профилактических прививок
Действующее сейчас законодательство в этой области предлагают дополнить терминами "побочные реакции" и "неблагоприятные события после вакцинации", а также установить порядок надлежащего реагирования в случае их наступления.
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Предусмотрено осовременивание положения о правах и обязанностях граждан и общественных объединений, юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в этой сфере.
будет также обновлено положение о правах и обязанностях лиц, болеющих инфекционными болезнями или являющихся бактерионосителями.
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Напомним
В Украине в мае текущего года вступили в силу новые требования к хранению, транспортировке, приему и учету вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП). Обновлен соответствующий приказ Министерства здравоохранения.