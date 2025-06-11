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В Украине за 5 месяцев этого года выявлено 3 случая столбняка, 2 из них летальные

Киев • УНН

 • 624 просмотра

В Украине за первые 5 месяцев 2025 года зафиксировано 3 случая столбняка, два из которых привели к смерти. Вакцинация – единственная надежная защита, взрослым нужно прививаться раз в 10 лет.

В Украине за 5 месяцев этого года выявлено 3 случая столбняка, 2 из них летальные

Случаи болезни регистрируются каждый год, статистика за прошлый год подтверждает более 10 случаев. Коллективного иммунитета от столбняка не существует, поэтому необходима вакцинация. Передает УНН со ссылкой на Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Детали

Столбняк - это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные мышечные спазмы, проблемы с дыханием и глотанием. За пять месяцев 2025 года зафиксировано три случая заражения столбняком, два из которых летальные.

Пример:

В Днепре 14-летний подросток наступил дома на ржавый гвоздь. Врачи в течение недели пытались спасти жизнь парня, однако он умер в реанимации.

Справка

Споры бактерий Clostridium tetani, вызывающих столбняк, есть почти всюду: в почве, пыли, перегное. Инфицирование может произойти в таких случаях:

  • работы с деревом или землей;
    • ранения загрязненным предметом;
      • даже от незначительной царапины.

        По официальным данным, случаи столбняка в Украине фиксируются практически каждый год.

        В течение 2024 года зафиксировано 12 случаев - вдвое больше, чем в 2023 году.

        От человека к человеку столбняк не передается, поэтому и коллективного иммунитета от него не существует, поэтому вакцинация - единственная надежная защита против столбняка. Эффективность вакцинации против столбняка - 100% (полный курс прививок), но приобретенный иммунитет от этой болезни нужно периодически обновлять, поэтому вакцинироваться против столбняка необходимо регулярно в течение всей жизни.

        - предупреждает Центр общественного здоровья.

        Вакцинация детей и взрослых

        Для детей:

        • Начиная с 2 месяцев от рождения детей вакцинируют комбинированной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка.

          Больше о вакцинации детей читайте по ссылке.

          Для взрослых:

          • Вакцинироваться против столбняка взрослым нужно раз в 10 лет, начиная с 16 лет, при условии соблюдения Календаря профилактических прививок.

            Для этого используется вакцина АДС-М от сразу двух болезней: столбняка и дифтерии

            Чтобы вакцинироваться следует обратиться к семейному врачу, - он проведет осмотр и выдаст направление.

            Напомним

            Неспособность контролировать популяцию грызунов в Сараево (Босния и Герцеговина) является причиной тревожного роста количества случаев заболеваний, переносимых крысами.

            Всего за одни сутки на этой неделе крупнейшая больница страны сообщила о десятке случаев лептоспироза. Это следует за устойчивым потоком других инфекций в начале месяца.

            В Украине выявлено 13 случаев заражения метапневмовирусом человека (HMPV), который поражает дыхательные пути.

            Игорь Тележников

            Игорь Тележников

            Здоровье
            Босния и Герцеговина
            Украина
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