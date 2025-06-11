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В Україні за 5 місяців цього року виявлено 3 випадки правця, 2 з них летальні

Київ • УНН

 • 938 перегляди

В Україні за перші 5 місяців 2025 року зафіксовано 3 випадки правця, два з яких призвели до смерті. Вакцинація – єдиний надійний захист, дорослим потрібно щеплюватися раз на 10 років.

В Україні за 5 місяців цього року виявлено 3 випадки правця, 2 з них летальні

Випадки хвороби реєструються щороку, статистика за минулий рік підтверджує понад 10 випадків. Колективного імунітету від правця не існує, тому необхідна вакцинація. Передає УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Деталі

Правець - це інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає сильні м’язові спазми, проблеми з диханням і ковтанням. За п’ять місяців 2025 року зафіксовано три випадки зараження правцем, два з яких летальні.

Приклад:

У Дніпрі 14-річний підліток наступив вдома на іржавий цвях. Лікарі протягом тижня намагалися врятувати життя хлопця, проте він помер у реанімації.

Довідка

Спори бактерій Clostridium tetani, що спричиняють правець, є майже всюди: у ґрунті, пилу, перегної. Інфікування може статися у таких випадках:

  • роботи з деревом чи землею;
    • поранення забрудненим предметом;
      • навіть від незначної подряпини.

        За офіційними даними, випадки правця в Україні фіксуються практично кожен рік.

        Протягом 2024 року зафіксовано 12 випадків — удвічі більше, ніж у 2023 році.

        Від людини до людини правець не передається, тож і колективного імунітету від нього не існує, тому вакцинація — єдиний надійний захист проти правця. Ефективність вакцинації проти правця — 100% (повний курс щеплень), але набутий імунітет від цієї хвороби потрібно періодично поновлювати, тому вакцинуватися проти правця необхідно регулярно протягом усього життя.

        - попереджає Центр громадського здоров’я.

        Вакцинація дітей та дорослих

        Для дітей: 

        • Починаючи з 2 місяців від народження діток вакцинують комбінованою вакциною проти кашлюку, дифтерії та правця.

          Більше про вакцинацію дітей читайте за посиланням.

          Для дорослих:

          • Вакцинуватися проти правця дорослим потрібно раз на 10 років, починаючи з 16 років, за умови дотримання Календаря профілактичних щеплень.

            Для цього використовується вакцина АДП-М від одразу двох хвороб: правця і дифтерії 

            Щоб вакцинуватися слід звернутися до сімейного лікаря, - він проведе огляд і видасть направлення.

            Нагадаємо

            Нездатність контролювати популяцію гризунів у Сараєві (Боснія і Герцеговина) є причиною тривожного зростання кількості випадків захворювань, що переносяться пацюками. 

            Усього за одну добу цього тижня найбільша лікарня країни повідомила про десяток випадків лептоспірозу. Це слідує за стійким потоком інших інфекцій на початку місяця.

            В Україні виявлено 13 випадків зараження метапневмовірусом людини (HMPV), який вражає дихальні шляхи. 

            Ігор Тележніков

            Ігор Тележніков

            Здоров'я
            Боснія і Герцеговина
            Україна
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