В Україні за 5 місяців цього року виявлено 3 випадки правця, 2 з них летальні

Випадки хвороби реєструються щороку, статистика за минулий рік підтверджує понад 10 випадків. Колективного імунітету від правця не існує, тому необхідна вакцинація. Передає УНН із посиланням на Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України.

Правець - це інфекційне захворювання, яке вражає нервову систему та викликає сильні м’язові спазми, проблеми з диханням і ковтанням. За п’ять місяців 2025 року зафіксовано три випадки зараження правцем, два з яких летальні.

Приклад:

У Дніпрі 14-річний підліток наступив вдома на іржавий цвях. Лікарі протягом тижня намагалися врятувати життя хлопця, проте він помер у реанімації.

Спори бактерій Clostridium tetani, що спричиняють правець, є майже всюди: у ґрунті, пилу, перегної. Інфікування може статися у таких випадках:

За офіційними даними, випадки правця в Україні фіксуються практично кожен рік.

Протягом 2024 року зафіксовано 12 випадків — удвічі більше, ніж у 2023 році.

Від людини до людини правець не передається, тож і колективного імунітету від нього не існує, тому вакцинація — єдиний надійний захист проти правця. Ефективність вакцинації проти правця — 100% (повний курс щеплень), але набутий імунітет від цієї хвороби потрібно періодично поновлювати, тому вакцинуватися проти правця необхідно регулярно протягом усього життя.