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Хвороби, що передаються щурами, спричинили кризу в Сараєво

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Столицю Боснії і Герцеговини, Сараєво, заполонили щури, що призвело до зростання захворюваності. Місцева влада оголосила епідемію та вживає заходів для боротьби зі шкідниками.

Хвороби, що передаються щурами, спричинили кризу в Сараєво

Столицю Боснії та Герцеговини - Сараєво - заполонили щури, зростання кількості пов'язаних захворювань викликає кризу, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Повідомлення в соціальних мережах жителів столиці Боснії та Герцеговини показали велику кількість гризунів, що плавають у річці Міляцька, яка протікає через центр міста.

Жителі Сараєво, які давно звикли до поганих комунальних послуг, також опублікували фотографії переповнених сміттєвих контейнерів та незаконних звалищ, а також скарги на те, що влада не прибирає мертвих тварин із громадських зон, включаючи дитячі ігрові майданчики.

Усе це створює чудове середовище для процвітання щурів. Однак для людей картина виглядає менш райдужною.

Експерти в галузі охорони здоров'я вважають, що нездатність контролювати популяцію гризунів у Сараєві є причиною тривожного зростання кількості випадків захворювань, що переносяться пацюками.

Усього за одну добу цього тижня найбільша лікарня країни повідомила про десяток випадків лептоспірозу. Це слідує за стійким потоком інших інфекцій на початку місяця.

Одна з назв хвороби, щуряча лихоманка, відображає її основний вектор зараження. Зазвичай вона поширюється на людей через воду чи грунт, забруднену сечею чи фекаліями гризунів. Симптоми можуть змінюватись від головного і м'язового болю до кровотечі в легенях. Гостра форма хвороби, хвороба Вейля може викликати жовтяницю і навіть ниркову недостатність.

Місцева влада в Сараєво оголосила епідемію, що дозволяє вводити надзвичайні заходи, включаючи давно назріле прибирання. Однак досі жоден із зареєстрованих випадків під час поточної епідемії не був серйозним.

Додаткові муніципальні працівники, озброєні дезінфікуючими спреями, були направлені для проведення міського "весняного прибирання" у громадських місцях по всьому місту, тоді як організуються додаткові збори сміття. Школам було доручено забрати свої ігрові майданчики, скосити всі ділянки трави та перевірити підвали на наявність щурів.

Поточний підхід всеосяжних дій різко контрастує із ситуацією невтручання останніх двох років, протягом яких у Сараєво взагалі не вживалося жодних заходів щодо боротьби зі шкідниками. Чиновники звинувачують у провалі тендеру на проведення робіт з винищення та санітарії.

Міністр охорони здоров'я кантону Сараєво Еніс Хасанович описав ситуацію як "не кризу охорони здоров'я, а комунальну кризу" через те, що місцева влада не виконує основних вимог муніципальної гігієни.

Але колишній директор Університетського клінічного центру Сараєво Себія Ізєтбегович вважає, що ситуація зі здоров'ям може погіршитися ще більше. Тепер, будучи членом Асамблеї кантону Сараєво, вона зазначає, що "відгодованих щурів" нині у місті так багато, що "ми також можемо чекати на хантавірус".

Сезон лептоспірозу: в МОЗ розповіли, як захиститися12.07.24, 13:15 • 18893 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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