Болезни, передающиеся крысами, вызвали кризис в Сараево

Столицу Боснии и Герцеговины - Сараево - заполонили крысы, рост числа связанных заболеваний вызывает кризис, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Сообщения в социальных сетях жителей столицы Боснии и Герцеговины показали большое количество грызунов, плавающих в реке Миляцка, которая протекает через центр города.

Жители Сараево, которые давно привыкли к плохим коммунальным услугам, также опубликовали фотографии переполненных мусорных контейнеров и незаконных свалок, а также жалобы на то, что власти не убирают мертвых животных из общественных зон, включая детские игровые площадки.

Все это создает прекрасную среду для процветания крыс. Однако для людей картина выглядит менее радужной.

Эксперты в области здравоохранения считают, что неспособность контролировать популяцию грызунов в Сараево является причиной тревожного роста количества случаев заболеваний, переносимых крысами.

Всего за одни сутки на этой неделе крупнейшая больница страны сообщила о десятке случаев лептоспироза. Это следует за устойчивым потоком других инфекций в начале месяца.

Одно из названий болезни, крысиная лихорадка, отражает ее основной вектор заражения. Обычно она распространяется на людей через воду или почву, загрязненную мочой или фекалиями грызунов. Симптомы могут варьироваться от головной и мышечной боли до кровотечения в легких. Острая форма болезни, болезнь Вейля может вызвать желтуху и даже почечную недостаточность.

Местные власти в Сараево объявили эпидемию, что позволяет вводить чрезвычайные меры, включая давно назревшую уборку. Однако до сих пор ни один из зарегистрированных случаев во время текущей эпидемии не был серьезным.

Дополнительные муниципальные работники, вооруженные дезинфицирующими спреями, были направлены для проведения городского "весенней уборки" в общественных местах по всему городу, тогда как организуются дополнительные сборы мусора. Школам было поручено забрать свои игровые площадки, скосить все участки травы и проверить подвалы на наличие крыс.

Текущий подход всеобъемлющих действий резко контрастирует с ситуацией невмешательства последних двух лет, в течение которых в Сараево вообще не принималось никаких мер по борьбе с вредителями. Чиновники обвиняют в провале тендера на проведение работ по уничтожению и санитарии.

Министр здравоохранения кантона Сараево Энис Хасанович описал ситуацию как "не кризис здравоохранения, а коммунальный кризис" из-за того, что местные власти не выполняют основных требований муниципальной гигиены.

Но бывший директор Университетского клинического центра Сараево Себия Изетбегович считает, что ситуация со здоровьем может ухудшиться еще больше. Теперь, будучи членом Ассамблеи кантона Сараево, она отмечает, что "откормленных крыс" сейчас в городе так много, что "мы также можем ждать хантавирус".

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