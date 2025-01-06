В Україні зафіксовано 13 випадків небезпечного метапневмовірусу: хто в зоні ризику
Київ • УНН
В Україні виявлено 13 випадків зараження метапневмовірусом людини (HMPV), який вражає дихальні шляхи. Експерти пов'язують активізацію вірусу з пандемією COVID-19 та ослабленням імунітету після локдаунів.
Метапневмовірус людини (HMPV) викликає захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів, особливо серед дітей, літніх людей та осіб з ослабленою імунною системою. Про це повідомляє завідувач кафедри інфекційних захворювань Національного медицинського університету імені Богомольца Ольга Голубовська, передає УНН.
Деталі
Цей вірус, виявлений ще в 2001 році, належить до родини Pneumoviridae і є близьким родичем респіраторно-синцитіального вірусу (RSV).
Згідно з даними Центру громадського здоров’я, в Україні з початку сезону зареєстровано 13 підтверджених випадків зараження, хоча реальна кількість може бути вищою. Зараження відбувається крапельним шляхом, а інкубаційний період триває від 3 до 6 днів. Захворювання може бути як легким, так і важким, інколи призводить до розвитку фульмінантної дихальної недостатності, особливо у людей з ослабленим імунітетом.
Експерти вважають, що пандемія COVID-19 вплинула на зміну імунного ландшафту, що сприяло активізації нових вірусів, зокрема метапневмовірусу. Після тривалих локдаунів та обмежень наша толерантність до широкого спектра інфекцій ослабла, що призвело до спалахів хвороб, таких як RSV та HMPV.
Щоб зменшити ризики зараження, фахівці рекомендують регулярно мити руки, уникати близьких контактів із хворими, провітрювати приміщення та дотримуватися загальних правил гігієни. У разі появи симптомів респіраторного захворювання, особливо серед груп ризику, лікарі радять провести тестування на HMPV та інші респіраторні інфекції, такі як грип і COVID-19.
Особливу увагу слід приділяти людям, які перебувають у групі ризику, та своєчасно діагностувати захворювання. Зокрема, лікарі рекомендують вимірювати рівень сатурації крові пульсоксиметром, щоб своєчасно виявити ознаки дихальної недостатності.
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