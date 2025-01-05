У Китаї зафіксовано спалах захворювань, пов'язаних із метапневмовірусом: лікарні переповнені дітьми

Симптоми нагадують грип, RSV і Covid: лихоманка, головний біль, нежить і кашель. Наразі зафіксовано значне зростання захворюваності.

Передає УНН із посиланням на EFE та FAZ.

Деталі

У деяких регіонах Китаю реєструється високий рівень госпіталізацій через інфекцію, спричинену метапневмовірусом людини. Симптоми нагадують грип, РСВ та Covid. Зазначається, що вірус здебільшого вражає дітей віком до 14 років і збігається з зимою, коли респіраторні інфекції мають тенденцію до зростання.

Опубліковано відеоролики, на яких було показано лікарні, заповнені пацієнтами в масках і батьками, що несуть дітей у довгих чергах.

Довідка

Вперше вірус був виділений і генетично проаналізований вченими з Роттердама в 2001 році. Вчені під керівництвом Бернадетт Г. ван Хуген проаналізували мазки з носа маленьких, дуже хворих дітей на наявність раніше невідомих патогенів, оскільки відомі віруси не могли бути виявлені в них.

У 28 з цих пацієнтів вчені знайшли невідомі пневмовіруси, які тісно пов'язані з респіраторно-синцитіальним вірусом (РС-вірусом, RSV).

Свої висновки вони опублікували у відомому науковому журналі "Nature". За даними епідеміологічних досліджень, ці пневмовіруси відносно широко поширені. Він циркулює в організмі людини щонайменше шістдесят років.

Вірус в основному викликає захворювання у маленьких дітей, причому інфекція є другою за поширеністю причиною бронхіту у них.

Нагадаємо

CDC повідомили про імовірну мутацію вірусу пташиного грипу у першого важкохворого пацієнта в США. Вірус змінився для кращого зв'язування з рецепторами дихальних шляхів людини, але ризик для населення залишається низьким.

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