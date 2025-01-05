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В Китае зафиксирована вспышка заболеваний, связанных с метапневмовирусом: больницы переполнены детьми

В Китае зафиксирована вспышка заболеваний, связанных с метапневмовирусом: больницы переполнены детьми

Киев  •  УНН

 • 8371 просмотра

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В Китае зафиксирована значительная вспышка метапневмовируса, вызывающего симптомы, похожие на грипп и COVID-19. Вирус преимущественно поражает детей до 14 лет, вызывая высокий уровень госпитализаций.

Симптомы напоминают грипп, RSV и Covid: лихорадка, головная боль, насморк и кашель. В настоящее время зафиксирован значительный рост заболеваемости.

Передает УНН со ссылкой на EFE и FAZ.

Детали

В некоторых регионах Китая регистрируется высокий уровень госпитализаций из-за инфекции, вызванной метапневмовирусом человека. Симптомы напоминают грипп, РСВ и Covid. Отмечается, что вирус в основном поражает детей в возрасте до 14 лет и совпадает с зимой, когда респираторные инфекции имеют тенденцию к росту.

 Опубликованы видеоролики, на которых были показаны больницы, заполненные пациентами в масках и родителями, несущими детей в длинных очередях.

Справка

Впервые вирус был выделен и генетически проанализирован учеными из Роттердама в 2001 году. Ученые под руководством Бернадетт Г. ван Хуген проанализировали мазки из носа маленьких, очень больных детей на наличие ранее неизвестных патогенов, поскольку известные вирусы не могли быть обнаружены в них.

У 28 из этих пациентов ученые нашли неизвестные пневмовирусы, которые тесно связаны с респираторно-синцитиальным вирусом (РС-вирусом, RSV).

Свои выводы они опубликовали в известном научном журнале "Nature". По данным эпидемиологических исследований, эти пневмовирусы относительно широко распространены. Он циркулирует в организме человека по меньшей мере шестьдесят лет.

Вирус в основном вызывает заболевание у маленьких детей, причем инфекция является второй по распространенности причиной бронхита у них.

Напомним,

CDC сообщили о вероятной мутации вируса птичьего гриппа у первого тяжелобольного пациента в США. Вирус изменился для лучшего связывания с рецепторами дыхательных путей человека, но риск для населения остается низким.

Ковид напоминает о себе: правительство утвердило решение о специализированных больницах при карантине13 авг. 2024, 09:54 • 19358 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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