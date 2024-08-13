Ковид напоминает о себе: правительство утвердило решение о специализированных больницах при карантине
Киев • УНН
Кабмин утвердил порядок создания и работы временных специализированных медучреждений с особым противоэпидемическим режимом во время карантина. Это касается специализированных больниц, госпиталей, изоляторов и обсерваторов.
Правительство утвердило порядок создания и работы временных специализированных учреждений здравоохранения с особым противоэпидемическим режимом, которые образуют при необходимости из-за введения карантина, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Утвержден Порядок создания и функционирования временных специализированных учреждений здравоохранения с особым противоэпидемическим режимом", - написал Мельничук.
По его словам, порядок определяет механизм создания и функционирования временных специализированных медучреждений, которые образуются при необходимости в соответствии с решением об установлении карантина.
"А вот и ковид напоминает о себе", - прокомментировал решение правительства нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
По его словам, речь идет о специализированных больницах, госпиталях, изоляторах и обсерваторах.
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