За июль в Украине более 11,3 тысяч человек заболели ковидом: в Минздраве напомнили, как получить вакцину

Сейчас в стране растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За июль в Украине 11 389 человек заболели ковидом. В Минздраве рассказали, как узнать о наличии вакцин пункты прививок и график работы, передает УНН.

За июль в Украине 11 389 человек заболели COVID-19, 2 672 из них прошли стационарное лечение в медучреждении - говорится в сообщении Минздрава.

Как указали в Минздраве, единственным действенным и безопасным способом приобрести иммунитет остается вакцинация. Особенно она рекомендована для групп риска.

Прививки против COVID-19 остаются бесплатными для каждого украинца. Вакцинироваться можно через запись у своего семейного врача или в пункте прививок при медучреждениях.

Информацию о ближайших пунктах вакцинации, их адреса и график работы можно найти по ссылке или спросить у операторов контакт-центра Минздрава по номеру 0 800 60 20 19.

Работают ли сейчас пункты прививок в общественных местах

После начала полномасштабной войны работа центров массовой вакцинации, которые работали в ТРЦ и других приспособленных для массовых прививок помещениях, из соображений безопасности была остановлена, указали в Минздраве.

Впрочем работают пунктов прививок в амбулаториях, больницах и ЦПМСП. График работы пунктов прививок в медучреждениях в областях можно посмотреть здесь.

Выезды мобильных бригад в отдаленные общины и населенные пункты во всех областях во время профилактических недель и выездных акций также проводят центры контроля и профилактики болезней (ЦКПБ). Узнать график выездов можно, позвонив в ЦКПХ в своей области или следить за графиком выездов в социальных сетях центров.

Какие вакцины против COVID-19 доступны в Украине

Сейчас, как рассказали в Минздраве, в Украине доступно более 500 тысяч доз омикрон-специфической вакцины против COVID-19 (вакцина Comirnaty от Pfizer) для взрослых и более 50 тысяч доз для детей, она есть во всех областях.

Кому рекомендована прививка против COVID-19 в 2024 году

Схемы вакцинации для населения упростили - для большинства людей достаточно сделать одну прививку против СОVID-19. Для людей, которые входят в группу риска тяжелого течения COVID-19, предусмотрено введение большего количества доз - то есть ревакцинация через 6-12 месяцев.

Также для врачей и пациентов меняется определение этапов вакцинации. Одна прививка (или две прививки для отдельных групп) - это первичная вакцинация. Все последующие прививки - ревакцинация против COVID-19.

Ревакцинацию через 6-12 месяцев рекомендуется делать только людям из групп риска:

взрослым и детям, имеющим ослабленный иммунитет или сопутствующие или тяжелые хронические заболевания;

беременным;

людям старше 60 лет;

взрослым и детям, которые находятся в группе риска тяжелого течения и смерти вследствие коронавирусной инфекции;

представителям профессиональной группы риска (например, врачи, учителя, военные и др.).

Потребность в ревакцинации определяет врач. Для первичной вакцинации и ревакцинации может быть использована любая из доступных в стране вакцин против COVID-19. При наличии выбора вакцины в Минздраве рекомендуют отдавать предпочтение адаптированной под вариант Omicron.

Дополнение

На прошлой неделе заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что на территории Украины циркулирует не менее 10 различных подтипов коронавируса, в том числе и штамм FLiRT, который был зарегистрирован впервые в мире в марте этого года. В стране за последний месяц возросло количество заболеваний, но пока нет прогнозов о возможности эпидемии.