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Перед сезоном отпусков путешественников в Европу предупреждают о всплеске кори - BBC

Киев • УНН

 • 98 просмотра

В Великобритании призывают путешественников вакцинироваться из-за вспышки кори в Европе и других странах. Уровень вакцинации детей остается ниже рекомендованного, особенно в Лондоне.

Перед сезоном отпусков путешественников в Европу предупреждают о всплеске кори - BBC

В Великобритании выпустили предупреждение путешественникам за границу в отпуск или для посещения родственников относительно роста случаев кори в Европе и других регионах, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Заболеваемость корью в Европе, как указано, достигла самого высокого уровня за последние 25 лет, а в таких странах, как Пакистан и Нигерия, количество случаев кори растет.

Корь в Европе: ВОЗ сообщает об удвоении случаев на фоне падения вакцинации после COVID13.03.25, 17:00 • 15873 просмотра

Показатели вакцинации детей в Великобритании, которые обеспечивают защиту от кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR), все еще значительно ниже рекомендованных 95% охвата, причем самые низкие региональные показатели в Лондоне - чуть более 73% вакцинированных.

Агентство здравоохранения Великобритании (UKHSA) предупреждает путешественников о том, чтобы они сделали прививки, и отмечает, что сделать прививку никогда не поздно.

Последние данные UKHSA о заражении корью показывают, что в Англии продолжается вспышка. В апреле было подтверждено 109 случаев, в мае - 86. Эти случаи преимущественно были у непривитых детей в возрасте до 10 лет. Лондон сообщил о почти половине всех случаев за последние четыре недели.

Доктор Ванесса Салиба, консультант-эпидемиолог из Агентства здравоохранения Великобритании, говорит, что рост количества случаев заболевания в Англии отражает то, что происходит за рубежом, и это вызывает беспокойство, поскольку начинается сезон летних отпусков.

"Важно, чтобы все, особенно родители маленьких детей, проверили, получили ли все члены семьи две дозы MMR, особенно если вы путешествуете этим летом в отпуск или посещаете семью", - сказала доктор Салиба.

"В Англии снова растет количество случаев заболевания корью, а вспышки заболевания происходят в Европе и многих странах, тесно связанных с Великобританией", - отметила она.

Дополнение

В этом году наблюдались вспышки в нескольких других европейских странах, популярных среди британских туристов, включая Францию, Италию, Испанию и Германию.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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