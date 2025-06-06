Перед сезоном відпусток мандрівників до Європи попереджають про сплеск кору - BBC

У Великій Британії випустили попередження мандрівникам за кордон у відпустку або для відвідання родичів щодо зростання випадків кору в Європі та інших регіонах, пише УНН з посиланням на BBC.

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Захворюваність на кір у Європі, як вказано, досягла найвищого рівня за останні 25 років, а в таких країнах, як Пакистан і Нігерія, кількість випадків кору зростає.

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Показники вакцинації дітей у Великій Британії, які забезпечують захист від кору, епідемічного паротиту та краснухи (MMR), все ще значно нижчі від рекомендованих 95% охоплення, причому найнижчі регіональні показники в Лондоні - трохи більше ніж 73% вакцинованих.

Агентство охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) попереджає мандрівників про те, щоб вони зробили щеплення, і наголошує, що зробити щеплення ніколи не пізно.

Останні дані UKHSA про зараження кором показують, що в Англії триває спалах. У квітні було підтверджено 109 випадків, у травні - 86. Ці випадки переважно були у нещеплених дітей віком до 10 років. Лондон повідомив про майже половину всіх випадків за останні чотири тижні.

Доктор Ванесса Саліба, консультант-епідеміолог з Агентства охорони здоров’я Британії, каже, що зростання кількості випадків захворювання в Англії відображає те, що відбувається за кордоном, і це викликає занепокоєння, оскільки починається сезон літніх відпусток.

"Важливо, щоб усі, особливо батьки маленьких дітей, перевірили, чи всі члени сім’ї отримали дві дози MMR, особливо якщо ви подорожуєте цього літа у відпустку або відвідуєте родину", - сказала доктор Саліба.

"В Англії знову зростає кількість випадків захворювання на кір, а спалахи захворювання відбуваються в Європі та багатьох країнах, тісно пов’язаних із Великою Британією", - зазначила вона.

Доповнення

Цього року спостерігалися спалахи в кількох інших європейських країнах, популярних серед британських туристів, включаючи Францію, Італію, Іспанію та Німеччину.