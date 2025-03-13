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Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID

Київ • УНН

 • 15831 перегляди

У 2024 році в Європі кількість випадків кору подвоїлась, сягнувши найвищого рівня з 1997 року. ВООЗ та ЮНІСЕФ закликають відновити вакцинацію, рівень якої впав після пандемії.

Кір в Європі: ВООЗ звітує про подвоєння випадків на тлі падіння вакцинації після COVID

У 2024 році кількість випадків кору в європейському регіоні подвоїлася до понад 25-річного максимуму, сягнувши 127 350 випадків, згідно з аналізом ВООЗ та ЮНІСЕФ, де закликали вжити заходів для відновлення рівня вакцинації, який впав після пандемії COVID-19, пише УНН.

Деталі

"У 2024 році у європейському регіоні було зареєстровано 127 350 випадків кору, що вдвічі перевищує кількість випадків, зареєстрованих у 2023 р., і є найвищим показником з 1997 р." - повідомили у ВООЗ та ЮНІСЕФ з посиланням на звіт.

На дітей віком до п’яти років, як вказано, припадає понад 40 відсотків зареєстрованих випадків у регіоні, який включає 53 країни Європи та Центральної Азії. Понад половина зареєстрованих пацієнтів потребували госпіталізації. Згідно з попередніми даними, отриманими станом на 6 березня 2025 року, загалом повідомлено про 38 смертей.

Захворюваність на кір у регіоні загалом знижується з 1997 року, коли було зареєстровано приблизно 216 000 випадків, досягнувши мінімуму в 4 440 випадків у 2016 році. Однак у 2018 і 2019 роках спостерігалося відновлення, коли за два роки було зареєстровано 89 000 і 106 000 випадків відповідно.

"Після спаду охоплення імунізацією під час пандемії COVID-19 кількість випадків знову значна зросла в 2023 і 2024 роках. Рівень вакцинації в багатьох країнах ще не повернувся до рівня до пандемії, що збільшує ризик спалахів", - вказано у звіті.

"Кір повернувся, і це тривожний дзвінок. Без високих рівнів вакцинації немає безпеки у сфері охорони здоров’я. Коли ми формуємо нашу нову регіональну стратегію охорони здоров’я для Європи та Центральної Азії, ми не можемо дозволити собі втрачати позиції. Кожна країна має активізувати зусилля, щоб охопити недостатньо вакциновані громади", – попередив д-р Ганс Клюге, регіональний директор ВООЗ у Європі.

У 2024 році на європейський регіон припадала одна третина всіх випадків кору в усьому світі. Лише у 2023 році 500 000 дітей у всьому регіоні пропустили першу дозу вакцини проти кору (MCV1).

Румунія повідомила про найбільшу кількість випадків у регіоні за 2024 рік, з 30 692 випадками, за нею йде Казахстан з 28 147 випадками.

Кір залишається серйозною глобальною загрозою. У 2024 році в усьому світі було зареєстровано 359 521 випадок кору.

В Україні різко зросла кількість хворих на кір: де фіксували спалахи та як захиститися05.02.25, 18:15 • 127265 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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