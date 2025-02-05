В Україні різко зросла кількість хворих на кір: де фіксували спалахи та як захиститися

В Україні за минулий рік зареєстрували 433 випадки кору - це майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2023-го, коли було лише 65 хворих. Особливо тривожна ситуація серед дітей: на них припадає 84,2% випадків (365 хворих), а це вдесятеро більше, ніж торік (35 випадків). Про це пише Центр громадського здоров'я України, передає УНН.

"У 2024 році в Україні зареєстрували 433 випадки кору, що майже всемеро більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Хто хворіє найбільше?

Найвразливіші — діти віком до 17 років. Статистика розподілу випадків за віком:

до 1 року — 36 випадків,

1–4 роки — 133,

5–9 років — 99,

10–14 років — 66,

15–17 років — 31.

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Дорослі становлять 15,7% хворих (68 випадків). Хороша новина — летальних випадків не зафіксовано.

Вакцинація залишається головним захистом від кору, однак понад половина хворих (56,6%) або не були щеплені, або не мали даних про вакцинацію. Серед дітей таких – 150, що становить 61,2%.

Де найбільше хворих?

Кір зафіксували у 18 із 24 регіонів України, а найбільше випадків виявили у:

Закарпатській області — 219 випадків (10 спалахів),

Чернівецькій — 97 (4 спалахи),

Одеській — 41 (6 спалахів),

Київській — 12 (1 спалах),

Львівській — 10 (3 спалахи).

Найменше випадків кору зареєстровано у Харківській, Миколаївській, Полтавській та Рівненській областях (по 1–2 хворих).

Поки що кір не виявляли у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Херсонській областях.

Спалахи та завізні випадки

Протягом року в Україні зафіксували 19 випадків завезеного кору:

12 з Румунії,

3 з Єгипту,

по 1 із Туреччини, США, Великої Британії та Німеччини.

Окремо варто відзначити спалахи серед груп, які не були вакциновані:

- У травні 2024-го кір спалахнув серед представників ромської громади на Закарпатті. Подібні випадки повторювалися у серпні, жовтні та листопаді.

- У липні в Закарпатській та Одеській областях спалахнула хвороба серед невакцинованих прихожан церкви євангельських християн-баптистів.

- Станом на початок 2025 року триває спалах у ромській громаді на Закарпатті, а в січні кір виявили у дитячому закладі в Чернівецькій області.

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Як захиститися?

Вакцинація - єдиний надійний спосіб убезпечити себе та дітей. В Україні щеплення проти кору проводять згідно з Національним календарем:

Перше щеплення - у 12 місяців,

Ревакцинація - у 6 років.

Якщо дитина пропустила планове щеплення, його потрібно надолужити.

А якщо була в контакті з хворим — необхідно зробити щеплення протягом 72 годин після контакту.

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