В Україні різко зросла кількість хворих на кір: де фіксували спалахи та як захиститися
Київ • УНН
За 2024 рік в Україні зафіксовано 433 випадки кору, що в 7 разів більше ніж торік. Найбільше хворих у Закарпатській області, 84,2% випадків припадає на дітей до 17 років.
В Україні за минулий рік зареєстрували 433 випадки кору - це майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2023-го, коли було лише 65 хворих. Особливо тривожна ситуація серед дітей: на них припадає 84,2% випадків (365 хворих), а це вдесятеро більше, ніж торік (35 випадків). Про це пише Центр громадського здоров'я України, передає УНН.
"У 2024 році в Україні зареєстрували 433 випадки кору, що майже всемеро більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року", - йдеться у повідомленні.
Хто хворіє найбільше?
Найвразливіші — діти віком до 17 років. Статистика розподілу випадків за віком:
- до 1 року — 36 випадків,
- 1–4 роки — 133,
- 5–9 років — 99,
- 10–14 років — 66,
- 15–17 років — 31.
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Дорослі становлять 15,7% хворих (68 випадків). Хороша новина — летальних випадків не зафіксовано.
Вакцинація залишається головним захистом від кору, однак понад половина хворих (56,6%) або не були щеплені, або не мали даних про вакцинацію. Серед дітей таких – 150, що становить 61,2%.
Де найбільше хворих?
Кір зафіксували у 18 із 24 регіонів України, а найбільше випадків виявили у:
- Закарпатській області — 219 випадків (10 спалахів),
- Чернівецькій — 97 (4 спалахи),
- Одеській — 41 (6 спалахів),
- Київській — 12 (1 спалах),
- Львівській — 10 (3 спалахи).
Найменше випадків кору зареєстровано у Харківській, Миколаївській, Полтавській та Рівненській областях (по 1–2 хворих).
Поки що кір не виявляли у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Херсонській областях.
Спалахи та завізні випадки
Протягом року в Україні зафіксували 19 випадків завезеного кору:
- 12 з Румунії,
- 3 з Єгипту,
- по 1 із Туреччини, США, Великої Британії та Німеччини.
Окремо варто відзначити спалахи серед груп, які не були вакциновані:
- У травні 2024-го кір спалахнув серед представників ромської громади на Закарпатті. Подібні випадки повторювалися у серпні, жовтні та листопаді.
- У липні в Закарпатській та Одеській областях спалахнула хвороба серед невакцинованих прихожан церкви євангельських християн-баптистів.
- Станом на початок 2025 року триває спалах у ромській громаді на Закарпатті, а в січні кір виявили у дитячому закладі в Чернівецькій області.
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Як захиститися?
Вакцинація - єдиний надійний спосіб убезпечити себе та дітей. В Україні щеплення проти кору проводять згідно з Національним календарем:
- Перше щеплення - у 12 місяців,
- Ревакцинація - у 6 років.
Якщо дитина пропустила планове щеплення, його потрібно надолужити.
А якщо була в контакті з хворим — необхідно зробити щеплення протягом 72 годин після контакту.
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