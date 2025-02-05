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В Україні різко зросла кількість хворих на кір: де фіксували спалахи та як захиститися

В Україні різко зросла кількість хворих на кір: де фіксували спалахи та як захиститися

Київ • УНН

 • 127197 перегляди

За 2024 рік в Україні зафіксовано 433 випадки кору, що в 7 разів більше ніж торік. Найбільше хворих у Закарпатській області, 84,2% випадків припадає на дітей до 17 років.

В Україні за минулий рік зареєстрували 433 випадки кору - це майже в сім разів більше, ніж за аналогічний період 2023-го, коли було лише 65 хворих. Особливо тривожна ситуація серед дітей: на них припадає 84,2% випадків (365 хворих), а це вдесятеро більше, ніж торік (35 випадків). Про це пише Центр громадського здоров'я України, передає УНН.

"У 2024 році в Україні зареєстрували 433 випадки кору, що майже всемеро більше порівняно з аналогічним періодом 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Хто хворіє найбільше?

Найвразливіші — діти віком до 17 років. Статистика розподілу випадків за віком:

  • до 1 року — 36 випадків,
    • 1–4 роки — 133,
      • 5–9 років — 99,
        • 10–14 років — 66,
          • 15–17 років — 31.

            Вакцині проти ВПЛ в Національному календарі щеплень бути з вірогідністю 99,9% - експерт05.02.25, 12:42 • 22822 перегляди

            Дорослі становлять 15,7% хворих (68 випадків). Хороша новина — летальних випадків не зафіксовано.

            Вакцинація залишається головним захистом від кору, однак понад половина хворих (56,6%) або не були щеплені, або не мали даних про вакцинацію. Серед дітей таких – 150, що становить 61,2%.

            Де найбільше хворих?

            Кір зафіксували у 18 із 24 регіонів України, а найбільше випадків виявили у:

            • Закарпатській області — 219 випадків (10 спалахів),
              • Чернівецькій — 97 (4 спалахи),
                • Одеській — 41 (6 спалахів),
                  • Київській — 12 (1 спалах),
                    • Львівській — 10 (3 спалахи).

                      Найменше випадків кору зареєстровано у Харківській, Миколаївській, Полтавській та Рівненській областях (по 1–2 хворих).

                      Поки що кір не виявляли у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Сумській та Херсонській областях.

                      Спалахи та завізні випадки

                      Протягом року в Україні зафіксували 19 випадків завезеного кору:

                      • 12 з Румунії,
                        • 3 з Єгипту,
                          • по 1 із Туреччини, США, Великої Британії та Німеччини.

                            Окремо варто відзначити спалахи серед груп, які не були вакциновані:

                            - У травні 2024-го кір спалахнув серед представників ромської громади на Закарпатті. Подібні випадки повторювалися у серпні, жовтні та листопаді.

                            - У липні в Закарпатській та Одеській областях спалахнула хвороба серед невакцинованих прихожан церкви євангельських християн-баптистів.

                            - Станом на початок 2025 року триває спалах у ромській громаді на Закарпатті, а в січні кір виявили у дитячому закладі в Чернівецькій області.

                            В Україні змінять терміни вакцинації БЦЖ: що чекає на новонароджених 16.01.25, 12:47 • 27069 переглядiв

                            Як захиститися?

                            Вакцинація - єдиний надійний спосіб убезпечити себе та дітей. В Україні щеплення проти кору проводять згідно з Національним календарем:

                            • Перше щеплення - у 12 місяців,
                              • Ревакцинація - у 6 років.

                                Якщо дитина пропустила планове щеплення, його потрібно надолужити.

                                А якщо була в контакті з хворим — необхідно зробити щеплення протягом 72 годин після контакту.

                                Нагадаємо

                                В Україні у 5 областях незначне перевищення епідемічного порогу через зростання захворюваності на на ГРВІ, грип та COVID-19. 

                                Юлія Гаврилюк

                                Юлія Гаврилюк

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