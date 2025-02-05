В Україні на майже 25% зросла захворюваність на ГРВІ, грип та COVID-19: нові дані

В Україні у 5 областях незначне перевищення епідемічного порогу через зростання захворюваності на на ГРВІ, грип та COVID-19, повідомили у МОЗ України у середу, пише УНН.

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"За останній тиждень - у порівнянні з попереднім - захворюваність по країні на ГРВІ, грип та COVID-19 зросла на майже 25%", - вказали у МОЗ.

Перевищення епідемічного порогу середнього рівня, як вказано, зареєстровано в Чернівецькій області. В Івано-Франківській, Львівській, Рівненській та Тернопільській областях - низький рівень. В інших регіонах України - передепідемічний рівень.

З 27 січня по 2 лютого в країні перехворіло 150 864 людей, із яких 91 152 – дітей.

"Грип циркулює у 21 регіоні країні", - вказали у МОЗ.

4 416 людей потрипили до лікарень з ускладненнями ГРВІ, грипу та COVID-19 та отримали необхідну медичну допомогу. У 507 пацієнтів діагностували COVID-19 - з них 145 людей потребували лікування у медзакладах.

Найбільша кількість випадків COVID-19 зареєстрована в Івано-Франківській та Одеській областях. У країні зареєстровано 2 летальних випадки внаслідок ускладнень грипу та 4 летальних випадки серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. В усіх випадках померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19.

Загалом, з початку епідсезону з 30 вересня 2024 року по 02 лютого 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 2 091 692 людей. Це на 22,5% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. За цей період встановлено 16 887 випадків захворювання на COVID-19. Зареєстровано 87 летальних випадків, із них 9 випадків внаслідок грипу та 78 випадків серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19.

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