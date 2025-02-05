В Украине почти на 25% выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: новые данные

ukenru
"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ
13:58 • 27236 просмотра

"Рамштайн" состоится 12 февраля. Председательствовать будет Британия, а не США - СМИ

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая
13:43 • 37724 просмотра

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 9 мая

Эксклюзив
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
12:05 • 99526 просмотра

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК
11:37 • 68106 просмотра

россияне взорвали своего агента, чтобы избавиться от свидетеля: СБУ о теракте в ровенском ТЦК

Эксклюзив
Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева
11:00 • 71821 просмотра

Спецоперация или диверсия по закрытию компаний с российскими корнями от правоохранителей - эксперт о "Клубе белого бизнеса" Гетманцева

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"
5 февраля, 06:49 • 101949 просмотра

Трамп: США ведут "очень конструктивные переговоры по Украине"

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне
4 февраля, 21:04 • 114775 просмотра

Зеленский озвучил потери Украины и рф в войне

Эксклюзив
Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры
4 февраля, 16:05 • 118869 просмотра

Китайский ИИ DeepSeek прошел проверку маркетов, но неизвестно, что у него "под капотом" - Минцифры

Эксклюзив
Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт
4 февраля, 15:48 • 119517 просмотра

Дума использует АРМА для пиара и давления на бизнес - эксперт

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны
4 февраля, 15:16 • 115448 просмотра

Редкоземельные ресурсы Украины: почему в них заинтересован Трамп и какая выгода для нашей страны

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил воинского учета

5 февраля, 07:43 • 43865 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 108257 просмотра
В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

В Украине готовятся ввести уголовную ответственность за нарушение санкций - Минюст

5 февраля, 08:49 • 70720 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 98332 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 36787 просмотра
публикации
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

12:05 • 99526 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 108257 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 141336 просмотра
Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

Редкоземельные металлы Украины, которые потребовал Трамп в обмен на помощь: что о них известно

4 февраля, 08:45 • 159493 просмотра
Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

Нацотбор на Евровидение-2025: когда смотреть, порядок выступлений и кто сейчас фаворит

3 февраля, 15:14 • 188005 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер и его «пустой взгляд»: что происходит в жизни певца?

Джастин Бибер и его «пустой взгляд»: что происходит в жизни певца?

14:54 • 644 просмотра
Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

Как здоровье кишечника и ротовой полости влияют на вероятность инсульта - исследование

14:40 • 6288 просмотра
Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

Фильм "Моана 2" стал мегахитом, собрав более 1 миллиарда долларов в мировом прокате

13:05 • 36787 просмотра
Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

Скарлетт Йоханссон рассказала, как годами пыталась попасть во франшизу "Парк Юрский период"

13:04 • 31199 просмотра
Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

Принц Гарри мог получить $2,5 миллиона компенсаций от NGN

09:32 • 98332 просмотра
Актуальное
В Украине почти на 25% выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: новые данные

В Украине почти на 25% выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: новые данные

Киев  •  УНН

 • 3036 просмотра

Read in English

За неделю в Украине заболело 150 864 человек, из них 91 152 детей. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Черновицкой области, а COVID-19 больше всего распространен в Ивано-Франковской и Одесской областях.

В Украине в 5 областях незначительное превышение эпидемического порога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.

Детали

«За последнюю неделю - по сравнению с предыдущей - заболеваемость по стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на 25%», - указали в Минздраве.

Превышение эпидемического порога среднего уровня, как указано, зарегистрировано в Черновицкой области. В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях - низкий уровень. В других регионах Украины - предэпидемический уровень. 

С 27 января по 2 февраля в стране переболело 150 864 человек, из которых 91 152 - детей.

«Грипп циркулирует в 21 регионе страны», - указали в Минздраве.

4 416 человек попали в больницы с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 и получили необходимую медицинскую помощь. У 507 пациентов диагностировали COVID-19 - из них 145 человек нуждались в лечении в медучреждениях. 

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской и Одесской областях. В стране зарегистрировано 2 летальных случая в результате осложнений гриппа и 4 летальных случая среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19. Во всех случаях умершие не имели профилактических прививок против гриппа и COVID-19.

В общем, с начала эпидсезона с 30 сентября 2024 года по 02 февраля 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2 091 692 человека. Это на 22,5% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов. За этот период установлено 16 887 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 87 летальных случаев, из них 9 случаев вследствие гриппа и 78 случаев среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19.

Вакцинацию от гриппа еще не поздно делать - эксперт25.01.25, 15:25 • 32175 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

COVID-19Здоровье
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы