В Украине почти на 25% выросла заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19: новые данные

В Украине в 5 областях незначительное превышение эпидемического порога из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19, сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.

Детали

«За последнюю неделю - по сравнению с предыдущей - заболеваемость по стране ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла почти на 25%», - указали в Минздраве.

Превышение эпидемического порога среднего уровня, как указано, зарегистрировано в Черновицкой области. В Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Тернопольской областях - низкий уровень. В других регионах Украины - предэпидемический уровень.

С 27 января по 2 февраля в стране переболело 150 864 человек, из которых 91 152 - детей.

«Грипп циркулирует в 21 регионе страны», - указали в Минздраве.

4 416 человек попали в больницы с осложнениями ОРВИ, гриппа и COVID-19 и получили необходимую медицинскую помощь. У 507 пациентов диагностировали COVID-19 - из них 145 человек нуждались в лечении в медучреждениях.

Наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано в Ивано-Франковской и Одесской областях. В стране зарегистрировано 2 летальных случая в результате осложнений гриппа и 4 летальных случая среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19. Во всех случаях умершие не имели профилактических прививок против гриппа и COVID-19.

В общем, с начала эпидсезона с 30 сентября 2024 года по 02 февраля 2025 года, ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 2 091 692 человека. Это на 22,5% меньше аналогичного периода сезона 2023-2024 годов. За этот период установлено 16 887 случаев заболевания COVID-19. Зарегистрировано 87 летальных случаев, из них 9 случаев вследствие гриппа и 78 случаев среди лиц, которые имели положительный результат теста на COVID-19.

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