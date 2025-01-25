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Вакцинацию от гриппа еще не поздно делать - эксперт

Киев  •  УНН

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В Украине циркулируют три штамма вируса гриппа - B и два типа A. По словам эксперта Федора Лапия, от гриппа можно вакцинироваться до 20-й недели года, поскольку заболеть можно даже в марте.

Еще не поздно делать прививки от гриппа, потому что им можно заболеть в марте. Об этом сообщил председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий в эфире КИЕВ24 в субботу, пишет УНН.

Детали 

"Конечно, есть оптимальный сезон. Оптимально пройти вакцинацию в сентябре, октябре, ноябре, до начала интенсивной циркуляции вируса гриппа, но, как говорят, сезон гриппа длится до 20-й недели. А мы сейчас имеем только четвертую неделю этого 2025 года, то есть практически до конца апреля месяца", - говорит эксперт.

По словам Лапия, по данным Центра общественного здоровья, сегодня наблюдается циркуляция трех штаммов вируса гриппа:

• Вирус гриппа B;

• Два вируса гриппа A – H1N1 (пандемический, модифицированный с 2009 года) и H3N2.

"Вы можете переболеть одним, потом встретить другой, потом встретить третий во время сезона. И можете ни одного не встретить во время сезона, а можете встретить их, например, в начале марта месяца", - отметил Лапий.

Также он напомнил, что до марта еще более одного месяца. Поэтому вакцинация от гриппа остается актуальной, и украинцы еще имеют время, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Минздрав сообщает о циркуляции вирусов гриппа А и В в 16 регионах Украины. За неделю зарегистрировано 106 639 больных ОРВИ, гриппом и COVID-19, из них 54 887 детей.

Алина Волянская

Алина Волянская

Здоровье
ukrainaУкраина

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