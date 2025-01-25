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Щеплення від грипу ще не пізно робити - експерт

Щеплення від грипу ще не пізно робити - експерт

Київ • УНН

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В Україні циркулюють три штами вірусу грипу - B та два типи A. За словами експерта Федора Лапія, вакцинуватися від грипу можна до 20-го тижня року, оскільки захворіти можна навіть у березні.

Ще не пізно робити щеплення від грипу, через те, що ним можна перехворіти у березні. Про повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі КИЇВ24 у суботу, пише УНН.

Деталі 

"Звичайно, є оптимальний сезон. Оптимально пройти вакцинацію в вересні, в жовтні місяці, в листопаді, до початку інтенсивної циркуляції вірусу грипу, але, як кажуть, сезон грипу триває до 20-го тижня. А ми зараз маємо лише четвертий тиждень цього року 2025, тобто практично до кінця квітня місяця", - говорить експерт.

За словами Лапія, за даними Центру громадського здоров'я, сьогодні спостерігається циркуляція трьох штамів вірусу грипу:

• Вірус грипу B;

• Два віруси грипу A – H1N1 (пандемічний, модифікований з 2009 року) та H3N2.

"Ви можете перехворіти одним, потім зустріти інший, потім зустріти третій під час сезону. І можете жодного не зустріти під час сезону, а можете зустріти їх, наприклад, на початку березня місяця", - зазначив Лапій.

Також він нагадав, що до березня ще понад один місяць. Тому вакцинація від грипу залишається актуальною, і українці ще мають час, щоб убезпечити себе від важкого перебігу хвороби.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що МОЗ повідомляє про циркуляцію вірусів грипу А та В у 16 регіонах України. За тиждень зареєстровано 106 639 хворих на ГРВІ, грип та COVID-19, з них 54 887 дітей.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Здоров'я
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