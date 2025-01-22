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У 16 регіонах України циркулює грип, померли двоє людей - МОЗ

У 16 регіонах України циркулює грип, померли двоє людей - МОЗ

Київ • УНН

 • 28711 перегляди

МОЗ повідомляє про циркуляцію вірусів грипу А та В у 16 регіонах України. За тиждень зареєстровано 106 639 хворих на ГРВІ, грип та COVID-19, з них 54 887 дітей.

В Україні в 16 регіонах циркулює грип, за тиждень зареєстровано два летальні випадки внаслідок ускладнень, повідомили у МОЗ у середу, пише УНН.

Деталі

"Наразі перевищення епідпорогу низького рівня зберігається лише в Тернопільській області. Однак у 16 регіонах країни встановлена циркуляція вірусів грипу А та В. За тиждень, з 13 по 19 січня, в країні зареєстровано два летальні випадки внаслідок ускладнень грипу: у Хмельницькій та Івано-Франківській областях", - повідомили у МОЗ.

Також медики повідомили про пʼять летальних випадків внаслідок ускладнень COVID-19. 

За даними медиків профілактичних щеплень проти грипу та COVID-19 у померлих не було. 

З 13 по 19 січня на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 106 639 людей, із них 54 887 - діти віком до 17 років. У 372 осіб лікарі діагностували COVID-19, серед них - 31 дитина. До медзакладів країни з ускладненнями ГРВІ, грипу та  COVID-19 потрапило 3 284 пацієнти, з них 1 873 - діти. Усі госпіталізовані, як вказано, отримали необхідну медичну допомогу. 

Загалом, з початку епідсезону, з 30 вересня 2024 року по 19 січня 2025 року, на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1 819 714 людей. Це на 20,5% менше, ніж у цей час торік. У 16 051 пацієнта було діагностовано COVID-19. Зареєстровано два летальних випадки внаслідок ускладнень грипу та 71 - серед людей з позитивним результатом на COVID-19.

У МОЗ пояснили, у кого новий штам FLiRT не викликає тяжких форм захворювання12.08.24, 11:04 • 19138 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

COVID-19Здоров'я

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